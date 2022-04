Phối hợp liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Kế hoạch được triển khai nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đường thủy nội địa, ngăn chặn, xử lý có hiệu quả vi phạm pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, phấn đấu không xảy ra tai nạn giao thông đường thuỷ trên địa bàn tỉnh.



Đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành đảm bảo TTATGT phục vụ Năm du lịch quốc gia 2022, đảm bảo việc đi lại của nhân dân và du khách được an toàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị về bảo đảm TTATGT đường thủy nội địa trong năm 2022 tập trung vào công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy nội địa, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng đối tượng. Tuyên truyền, hướng dẫn cách sử dụng áo phao, dụng cụ cứu sinh; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Đồng thời triển khai ký cam kết đối với chủ mỏ cát, chủ bến thủy nội địa chấp hành quy định của pháp luật về trọng tải; các chủ bến khách ngang sông, bến hành khách cam kết không cho phương tiện chưa đủ điều kiện hoạt động.

Theo kế hoạch, các đơn vị phối hợp thực hiện tổng điều tra bến thuỷ nội địa, phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải trong hoạt động đường thủy nội địa. Rà soát, đánh giá hoạt động giao thông thuỷ nội địa trên các hồ, đập, làm việc với địa phương đề xuất giải pháp quản lý.

Chú trọng công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, nhất là các vi phạm TTATGT đường thủy nội địa. Xử lý kiên quyết tồn tại, hạn chế trên các tuyến đường thủy, bến thủy nội địa (bến hàng hóa, bến hành khách, bến khách ngang sông) chưa được công bố cấp phép hoạt động. Kiểm tra các tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên địa bàn tỉnh, địa bàn, địa phương có tình hình TTATGT đường thủy nội địa phức tạp...

Xem Kế hoạch Phối hợp liên ngành đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa tại đây.