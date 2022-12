Quản lý chặt chẽ phương tiện vận chuyển khách đến Cù Lao Chàm

Bộ GTVT đã có Công văn số 6707 ngày 4/7/2022 hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn Quảng Nam; ngày 5/7/2022 Sở GTVT cũng ban hành Công văn số 2006 có liên quan. Theo đó, các tàu mang cấp VR-SI, VR-SII không được phép hoạt động tuyến ven đảo phía tây đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An).

Tổ kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra một phương tiện cấp VR-SI tại Cù Lao Chàm. Ảnh: C.T

Làm việc với UBND TP.Hội An vào ngày 23/9/2022, Sở GTVT đã đề nghị địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan thường xuyên tuyên truyền, vận động, thuyết phục, kiểm tra, giám sát và xử lý theo đúng quy định hiện hành đối với chủ phương tiện cố tình đưa phương tiện không đủ điều kiện, tiêu chuẩn, chưa được đăng kiểm vào hoạt động phục vụ du khách, hành khách tại ven đảo Cù Lao Chàm. Hướng dẫn người dân đầu tư phương tiện cấp VR-SB để hoạt động tại ven đảo Cù Lao Chàm theo đúng hướng dẫn của Bộ GTVT.

Theo TP.Hội An, tại các cuộc tiếp xúc cử tri ở xã đảo Tân Hiệp, có ý kiến cho rằng do thời gian dịch bệnh kéo dài, đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có các chủ quản lý của 14 phương tiện VR-SI.

Nhằm đảm bảo kế sinh nhai cho ngư dân yên tâm bám đảo, vừa phát triển kinh tế địa phương, trường hợp các cơ quan chức năng yêu cầu phải chuyển đổi phương tiện từ cấp đăng kiểm VR-SI sang VR-SB để hoạt động khu vực Cù Lao Chàm, cần có lộ trình cụ thể cho nhân dân, doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị kinh phí và các điều kiện khác liên quan đến chuyển đổi.

Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Lê Quang Hiếu cho biết, ngành chức năng đã đề nghị thành phố tập hợp các ý kiến của cử tri và đề xuất phương án để giải quyết các kiến nghị của cử tri trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo sinh kế của người dân.

Sở GTVT sẽ tổng hợp các ý kiến, phương án đề xuất, báo cáo UBND tỉnh có văn bản kiến nghị Bộ GTVT xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Trong thời gian chờ cấp thẩm quyền cho ý kiến, TP.Hội An tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát và không cho phép 14 phương tiện VR-SI nêu trên hoạt động ven đảo Cù Lao Chàm cho đến khi có chủ trương của Bộ GTVT. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn giao thông thủy nội địa cũng như đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại Cù Lao Chàm.

Nhưng một cán bộ Sở GTVT cho biết, đến sáng ngày 8/12, Sở GTVT chưa nhận được văn bản nào của TP.Hội An về tập hợp ý kiến cử tri như lãnh đạo ngành đã kết luận trước đó. Ngành chức năng sẽ tiếp tục có ý kiến đôn đốc về việc này đến lãnh đạo TP.Hội An.