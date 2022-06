Quản lý đường thủy trong mùa cao điểm

Phòng Cảnh sát đường thủy (Công an tỉnh) tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, tăng cường tuyên truyền, phối hợp, đồng hành với nhiều đơn vị nhằm quản lý tốt đường thủy trong mùa cao điểm vận tải hành khách đường thủy.

Trong mùa cao điểm du lịch, hoạt động tuần tra, kiểm soát được đẩy mạnh ở các tuyến trọng điểm. Ảnh: T.C

Tuyên truyền rộng, sâu

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng đảm bảo an toàn là một trong những giải pháp hàng đầu trong việc phòng ngừa từ xa sự cố liên quan đến tai nạn đường thủy. Thời gian qua, hoạt động này được duy trì và mở rộng liên tục về đối tượng tuyên truyền, phạm vi, thời gian cũng như linh hoạt trong cách thức tiếp cận đối tượng tuyên truyền.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát đường thủy tổ chức 60 ca tuần tra kiểm soát, xử lý hơn 60 trường hợp với số tiền xử phạt hơn 200 triệu đồng. Đơn vị cũng tổ chức 7 đợt tuyên truyền tập trung với hơn 1.400 lượt người tham dự, cấp phát 210 áo phao, phao cứu sinh. Hoạt động tuyên truyền lưu động được duy trì tại các bến thủy nội địa có đông lượt phương tiện, người tham gia giao thông thủy nội địa, vừa tuyên truyền bằng loa, vừa phát tờ rơi, hướng dẫn du khách chấp hành các quy định để đảm bảo an toàn.

Phòng Cảnh sát đường thủy không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền tại các xã, phường ven sông, ven biển ở đồng bằng, mà còn lên các xã miền núi, vùng lòng hồ thủy điện…

Mở rộng phạm vi, tần suất tổ chức, song ở mỗi địa điểm tuyên truyền, nội dung, cách thức cũng được chọn lọc, đổi mới sao cho thiết thực, gần gũi và phù hợp nhất với đối tượng tiếp nhận.

Hàng nghìn tờ rơi, phao cứu sinh được cấp phát miễn phí cho người dân, cùng với những kinh nghiệm được chia sẻ giúp họ hiểu rõ, hiểu sâu hơn việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, tháo gỡ những băn khoăn, hạn chế sai phạm vì lỗi thiếu hiểu biết trong lĩnh vực an toàn giao thông đường thủy.

Thiếu tá Nguyễn Đình Thắng, báo cáo viên Phòng Cảnh sát đường thủy cho biết, thời gian này đang là mùa cao điểm về du lịch, nhất là khi các gói kích cầu du lịch được khởi động, Quảng Nam cũng đã đăng cai Năm du lịch quốc gia. Bên cạnh đó, các hoạt động lao động sản xuất bằng phương tiện thủy nội địa trên các tuyến đường này vẫn đang được duy trì.

“Chúng tôi xác định vừa kết hợp cung cấp quy định về an toàn đường thủy nội địa, vừa tư vấn kiến thức pháp luật, hướng dẫn công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện cho các hộ dân lẫn chính quyền địa phương để tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn cho chính người dân trên địa bàn.

Các hành vi vi phạm thường xảy ra với từng nhóm đối tượng, từng khu vực cụ thể sẽ được khoanh vùng, giải thích kỹ hơn ở mỗi buổi tuyên truyền, từ đó tạo được sự thay đổi trong nhận thức. Người dân sẽ biết được nên chấp hành những quy định nào, tránh những hành vi vi phạm nào, mức xử phạt cho từng hành vi vi phạm” - Thiếu tá Nguyễn Đình Thắng nói.

Tăng cường tuần tra, phối hợp

Ngay từ đầu năm, Phòng Cảnh sát đường thủy đã tổ chức nhiều đợt gặp mặt, mời các chủ phương tiện lẫn người điều khiển phương tiện đường thủy để gặp gỡ, nói chuyện về an toàn đường thủy, các hành vi bị cấm, hướng dẫn hoạt động để đảm bảo an toàn.

Lực lượng cảnh sát đường thủy vừa tuần tra, vừa kết hợp phát tờ rơi cho du khách khi đi lại trên các tuyến thủy nội địa. Ảnh: T.CÔNG

Nhiều năm qua, đơn vị còn phối hợp với các bên liên quan kiểm tra tàu cá, hướng dẫn người dân khắc phục nguy cơ mất an toàn, tập huấn kỹ năng xử lý các tình huống... Công tác phối hợp được duy trì, từ khâu nắm thông tin, liên lạc, cùng kết hợp tuần tra, xử lý các chủ phương tiện cố tình vi phạm.

Theo ghi nhận, tại bến thuyền Cửa Đại, Phòng Cảnh sát đường thủy cử lực lượng thường xuyên túc trực. Sự có mặt của lực lượng cảnh sát đường thủy giúp các chủ phương tiện, lái tàu chấp hành tốt hơn các quy định khi vận chuyển khách, tạo được sự chủ động trong phòng ngừa tai nạn đường thủy.

Trung tá Võ Chí Công - Phó Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, cho hay các đơn vị trực thuộc của phòng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường thủy nội địa. Những hành vi vi phạm phổ biến bị xử lý như chở quá số người, không mặc áo phao, không trang bị cứu sinh, cứu đắm đều bị xử phạt và yêu cầu chấn chỉnh.

Để đảm bảo an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa, đơn vị tăng cường kiểm soát, mặt khác tổ chức phối hợp với các lực lượng biên phòng, Thanh tra Sở GTVT và các đơn vị có liên quan.

“Trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên các tuyến thủy nội địa, chúng tôi tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm minh, nhờ đó hành vi vi phạm pháp luật giảm hẳn. Đối với việc cứu hộ cứu nạn, đơn vị cũng đã ký kết với Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và các đơn vị khác để tăng cường hiệu quả phối hợp.

Thời gian đến, đơn vị sẽ tổ chức tập huấn cho lực lượng công an ở cơ sở về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị địa phương kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa mưa bão” - Trung tá Võ Chí Công nhấn mạnh.