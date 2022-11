Quản lý giao thông thủy nội địa tại Hội An còn nhiều hạn chế

Qua kiểm tra 5 bến hành khách và 1 bến khách ngang sông tại TP.Hội An, Tổ kiểm tra liên ngành cấp tỉnh về lĩnh vực đường thủy nội địa (ĐTNĐ) cho biết, các bến đều có giấy phép còn thời hạn theo quy định. Tuy nhiên, quá trình hoạt động còn nhiều hạn chế.

Lực lượng liên ngành cấp tỉnh kiểm tra phương tiện thủy hoạt động tại bến Nguyễn Hoàng. Ảnh: C.T

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND TP.Hội An mới đây, Sở GTVT đề nghị địa phương chỉ đạo khẩn trương khắc phục tồn tại, đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định. Trong đó, chú ý điều kiện an toàn, trang thiết bị tại bến thủy nội địa (trang bị thiết bị chống va; bố trí cầu dẫn); xây dựng phương án hoạt động, kế hoạch cứu hộ, cứu nạn; công tác phòng cháy, chữa cháy được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; ban hành nội quy tại bến; có bảng niêm yết giá vé và các dịch vụ khác; bố trí camera tại khu vực bến…

Theo ông Lê Quang Hiếu - Phó Giám đốc Sở GTVT, thành phố hiện có 271 phương tiện thủy thô sơ thuộc Nghiệp đoàn ghe bơi Hội An đã đăng ký với UBND cấp phường, có xác định số người được chở, đánh số quản lý, có vạch dấu mớn nước và đảm bảo các điều kiện an toàn.

Tuy nhiên, địa phương cần hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải, cá nhân liên quan thực hiện đúng theo quy định Nghị định số 128 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực ĐTNĐ.

Sở GTVT cũng đề nghị TP.Hội An tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, xã phường liên quan hướng dẫn và tổ chức cho thuyền viên, người lái, nhất là các phương tiện hoạt động trên sông Hoài và khu vực bến Nguyễn Hoàng, Bạch Đằng đăng ký với các cơ sở đào tạo có giấy phép để học tập, thi, cấp đổi các bằng chứng chỉ chuyên môn phù hợp với loại phương tiện đang điều khiển.

Hướng dẫn các hộ dân có phương tiện thô sơ có sức chở dưới 5 người (ghe bơi) tham gia HTX hoặc thành lập doanh nghiệp để đưa vào hoạt động đúng theo quy định. Những cá nhân cố tình không thực hiện thì không cho phép phương tiện tham gia hoạt động kinh doanh tại khu vực bến nêu trên.

Sở GTVT cũng yêu cầu Ban Quản lý bến thủy bộ Hội An thực hiện đúng trách nhiệm của chủ bến, người quản lý khai thác bến thủy nội địa, khu neo đậu. Sở GTVT và TP.Hội An thống nhất tiếp tục thực hiện việc cấp phép vào, rời bến trên tuyến Hội An - Cù Lao Chàm theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 1533 ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh cho đến khi có chủ trương mới.