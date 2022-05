Quảng Nam điều chỉnh, mở mới nhiều tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh liền kề

(QNO) - Quảng Nam điều chỉnh, mở mới tổng cộng 6 tuyến liên tỉnh liền kề đến TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi cùng 16 tuyến nội tỉnh trong giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Xe buýt tuyến liên tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trung chuyển tại bến xe Đức Long (Đà Nẵng). Ảnh V.S

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1239 công bố danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liền kề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2030, định hướng đến năm 2050.

Theo đó, giai đoạn này, Quảng Nam sẽ mở 6 tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề gồm: Tam Kỳ - Đà Nẵng (điều chỉnh); Mỹ Sơn – Đà Nẵng (điều chỉnh); Cửa Đại (Hội An) - Đà Nẵng (điều chỉnh); sân bay Chu Lai - Đà Nẵng (mở mới); Tây Giang - Đông Giang - Đà Nẵng (mở mới); Tam Kỳ - Quảng Ngãi (mở mới).



Các tuyến nội tỉnh bao gồm: Tam Kỳ - sân bay Chu Lai (điều chỉnh); Tam Kỳ - Núi Thành (điều chỉnh); Tam Kỳ - Trà My (điều chỉnh); Hội An - Đại Lộc (điều chỉnh); Quế Sơn - Nông Sơn - Duy Xuyên (điều chỉnh); Hiệp Đức - Thăng Bình (điều chỉnh); Nam Giang - Đại Lộc (điều chỉnh); Tam Kỳ - Phú Ninh - Tiên Phước (mở mới); Tam Thanh (Tam Kỳ) - Phú Ninh (mở mới); mở mới tuyến Hội An - Tam Hải (Núi Thành); Đông Giang - Nam Giang - Phước Sơn (mở mới); Núi Thành - Tiên Phước (mở mới); Hội An - Mỹ Sơn (mở mới); Duy Xuyên - Đại Lộc (điều chỉnh); Tam Kỳ - Hiệp Đức (mở mới); Đông Giang - Điện Bàn (mở mới).

Quảng Nam sẽ mở các tuyến buýt nội thành, nội thị Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và các tuyến chuyên biệt phục vụ khách du lịch khi có nhu cầu.

Theo quyết định của UBND tỉnh, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt đang hoạt động trên các tuyến xe buýt hiện hành được tiếp tục khai thác đến hết ngày 31.12.2022.

