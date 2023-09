Quốc lộ 14D hư hỏng nặng và ùn tắc: Quảng Nam kiến nghị sửa chữa đột xuất

(QNO) - Trước tình trạng quốc lộ 14D xuống cấp đồng loạt tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông, Sở GTVT có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất xem xét, cho sửa chữa đột xuất các vị trí hư hỏng nặng cục bộ.

Xe tải bị rơi xuống rãnh dọc. Ảnh: C.T

Lưu lượng xe ngày càng tăng

Nội dung văn bản do Phó Giám đốc Sở GTVT - ông Trần Ngọc Thanh ký cho biết, thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), các tuyến quốc lộ (QL) ủy quyền cho Sở GTVT quản lý được sửa chữa kịp thời, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Tuy nhiên, tuyến QL14D dù đã được quan tâm, ưu tiên nguồn kinh phí sửa chữa trong các năm gần đây nhưng lưu lượng xe chở hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang theo QL 14D và QL 14B về cảng Đà Nẵng và cảng Chân Mây (Thừa Thiên Huế) ngày càng nhiều và có xu hướng tăng cao.

Theo Báo cáo số 135 ngày 11/7/2023 của Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, 6 tháng đầu năm 2023, tổng số phương tiện qua lại cửa khẩu đạt 6.754 lượt, tăng 211,44% so với cùng kỳ (xe có tải là 6.242 lượt). Số liệu tổng hợp của Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Nam Giang về phương tiện qua lại hằng ngày trong tuần từ ngày 14/8 đến 20/8/2023 gần 200 lượt xuất, nhập cảnh hàng hóa, riêng ngày 20/8 tăng hơn 250 lượt, trong đó chủ yếu là xe tải và xe chở quặng (xe trên 5 trục).

Đường hẹp, cong cua và hư hỏng gây khó khăn cho xe tải tham gia giao thông. Ảnh: C.T

Với lưu lượng xe tải tăng và duy trì ở mức cao, QL 14D không đảm bảo an toàn khi lưu thông, tồn tại nhiều vị trí đường cong có bán kính nhỏ khiến xe đầu kéo qua lại rất khó khăn, đặc biệt là 2 xe chạy ngược chiều không thể tránh nhau thuận lợi. Cùng với đó, mặt đường nhỏ hẹp, kết cấu mặt đường đã quá tuổi thọ (xây dựng năm 2002) không đáp ứng được tải trọng và lưu lượng xe nên đã bắt đầu phát sinh rất nhiều hư hỏng, sình lún. Tình trạng ùn tắc giao thông liên tục xảy ra đã gây khó khăn cho các phương tiện và làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống người dân huyện Nam Giang.

Cấp thiết sửa chữa

Trước mắt để tạm thời đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian chờ các dự án cái tạo, nâng cấp mở rộng, Sở GTVT kính đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam xem xét, cho sửa chữa đột xuất các vị trí hư hỏng nặng cục bộ tuyến QL 14D trong năm 2023. Khối lượng, giải pháp sửa chữa dự kiến bao gồm sửa chữa hư hỏng cục bộ nền, mặt đường hư hỏng nặng với diện tích 47.888m2. Trong đó, xử lý sình lún bằng đá dăm tiêu chuẩn (hoặc cấp phối đá dăm) dày 27cm, láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm; tăng cường kết hợp bù phụ bằng lớp đá dăm tiêu chuẩn (hoặc cấp phối đá dăm) dày 12cm, láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tại các vị trí bị bong tróc nặng. Cải thiện hệ thống an toàn giao thông để hỗ trợ an toàn giao thông bằng việc lắp đặt 94 biển báo, 30 gương cầu lồi, 280 cọc tiêu, 1.742m hộ lan mềm. Tổng kinh phí dự kiến 15 tỷ đồng.

Xe tải lưu thông gia tăng cao trên QL 14D. Ảnh: C.T

Trong khi đó, ngày 27/9 vừa qua, Sở GTVT đã có văn bản chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên QL 14D. Theo đó, Công ty CP Công trình GTVT Quảng Nam, Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ Quảng Nam rà soát, thu thập thông tin các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ cứu hộ giao thông nơi gần nhất. Tiến hành cắm biển cảnh báo tại hai đầu các đoạn đường cong có bán kính nhỏ và tại các vị trí mặt đường hư hỏng nặng có các thông tin về đường cong nguy hiểm, đoạn đường hư hỏng; số điện thoại cứu hộ giao thông...

Tăng cường nhân lực để thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình giao thông; thông báo ngay khi có ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, sự cố công trình đường bộ đến Sở GTVT, Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Quảng Nam, Thanh tra Sở GTVT, lực lượng công an nơi gần nhất; cứu nạn y tế, cứu hộ giao thông (nếu cần). Tham gia xử lý khi có ùn tắc giao thông, cứu hộ, cứu nạn tai nạn giao thông; lấp tạm thời rãnh dọc hoặc đào lấn taluy tạm thời để mở đường dân sinh, ưu tiên giải tỏa trước cho người đau ốm phải đi bệnh viện, chiến sĩ đi làm nhiệm vụ, xe máy và xe thô sơ qua lại để giải quyết vấn đề dân sinh tại khu vực huyện Nam Giang. Hướng dẫn giao thông khi chưa có cảnh sát giao thông, cơ quan quản lý đường bộ.

Phòng Quản lý chất lượng công trình (Sở GTVT) thông báo ngay đến các cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lưu hành xe quá khổ, quá tải trên toàn quốc để được biết và khuyến cáo các phương tiện hạn chế đi trên tuyến QL 14D hoặc khi đi thì phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, tránh ùn tắc giao thông. Ngoài ra, Thanh tra Sở GTVT khẩn trương làm việc với huyện Nam Giang, các xã dọc tuyến để phối hợp, hỗ trợ cung cấp thông tin hằng ngày về tình hình giao thông trên QL 14D.