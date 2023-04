Ra mắt mô hình tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm văn hóa, an toàn

Ký kết phối hợp bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường thủy Cửa Đại - Cù Lao Chàm

HÀ SẤU | 29/03/2023 - 16:00

(QNO) - Chiều nay 29/3, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm (Hội An) và Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên đường thủy nội địa tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm.