Tạm dừng 7 dự án giao thông, Nam Trà My chờ gỡ vướng

Nam Trà My tạm dừng 7 dự án giao thông do huyện làm chủ đầu tư; trong khi đây là yêu cầu rất bức thiết của địa phương. Phóng viên Báo Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trần Văn Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My để làm rõ vấn đề.

Tuyến đường Tu Lung đi thôn 3 Trà Tập - một trong 7 dự án giao thông tại Nam Trà My phải tạm dừng do vướng quy hoạch rừng. Ảnh: D.L

- Thưa ông, được biết Nam Trà My hiện có các dự án giao thông đang bị vướng nên dừng triển khai thực hiện. Vậy đó là những dự án nào và vướng mắc cụ thể ra sao?

- Ông Trần Văn Mẫn: Các dự án Nam Trà My đang tạm dừng triển khai bao gồm tuyến đường làng Ông Văn đi thôn 4 Trà Dơn dài 2,5km; tuyến đường nối khu dân cư thôn 3 Trà Dơn đi khu dân cư Trà Leng dài 2km; tuyến đường kết nối vùng dược liệu đi khu dân cư Tu Ron - Trà Nam dài 4,3km; tuyến đường Tăk Chai đi khu dân cư C72 - Trà Cang dài 1,1km; tuyến đường Tu Lung đi thôn 3 Trà Tập dài 1,5km; tuyến đường thôn 1 Trà Don đi khu dân cư Tăk Lê dài 1,3km; tuyến đường Tắk Rối đi khu dân cư Măng Ổi, thôn 3 Trà Tập dài 1,6km.

Những tuyến đường trên đã được phê duyệt chủ trương đầu tư khi thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My. Đây là những tuyến đường mòn người dân đã đi từ bao đời, qua đất nương rẫy.

Nhưng khi đối chiếu với bản đồ thì lại vướng quy hoạch 3 loại rừng theo Quyết định số 120/QĐ-UBND, ngày 11/1/2017 của UBND tỉnh về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2020. Vì nêu nên các dự án buộc phải dừng lại.

- Ông có thể nói rõ hơn về tính cấp thiết của những dự án đó tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân của huyện như thế nào?

- Ông Trần Văn Mẫn: Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế, xã hội và giảm nghèo của người dân.

Các tuyến đường này có vai trò rất lớn trong giao thương phát triển, ảnh hưởng đến quá trình sản xuất, sinh kế giảm nghèo của người dân. Chủ trương của huyện là khi làm đường không tác động đến môi trường rừng, nên chỉ làm trên nền đường cũ, trên đường mòn của nhân dân đã đi.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu tất cả thôn trên địa bàn có đường đến trung tâm. Nhưng trong thực tế lại vướng quy hoạch 3 loại rừng nên bây giờ không triển khai, sẽ ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Giao thông phát triển thì mới liên kết phát triển sản xuất, tạo mối liên thông kết nối giữa khu vực trung tâm với các xã, giữa trung tâm xã với các thôn, có như thế thì kinh tế, xã hội mới phát triển được.

Thậm chí, ở khía cạnh sắp xếp dân cư để phòng tránh thiên tai cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Không thể quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư tại các vị trí tốt nhưng lại không có đường. Bây giờ, sắp xếp dân cư muốn ổn định bền vững phải dựa vào đề xuất của cộng đồng về khu vực có thể làm khu dân cư, tránh được sạt lở vào mùa mưa lũ.

Nhưng khi vị trí mà cộng đồng dân cư đề xuất lại ở nơi chưa có đường để đi, chỉ đi đường mòn và qua sông suối, cầu tạm rất nguy hiểm vào mùa mưa lũ sẽ ảnh hưởng toàn diện đến cuộc sống của nhân dân, từ sinh hoạt hàng ngày đến sản xuất, giao thương với bên ngoài.

Đường giao thông là cốt yếu để phát triển. Đặc biệt, với những huyện miền núi có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn thì có nguồn lực đầu tư đã là quý, nếu không dùng được nguồn lực đó vào phát triển kinh tế, xã hội, phục vụ đời sống nhân dân sẽ là có lỗi với nhân dân.

- Với tầm quan trọng và sự cấp thiết của các tuyến giao thông này, huyện Nam Trà My đề xuất hướng tháo gỡ như thế nào, thưa ông?

- Ông Trần Văn Mẫn: Huyện đã có nhiều văn bản kiến nghị gửi các cấp ở tỉnh, đề nghị vào cuộc hỗ trợ tháo gỡ. Hiện nay, đoàn khảo sát của Sở NN&PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Quỹ Bảo vệ phát triển rừng Quảng Nam đang khảo sát theo kiến nghị của huyện.

Nam Trà My kiến nghị giải quyết theo hai hướng. Thứ nhất, với tuyến đường không thể điều chỉnh được quy hoạch đất 3 loại rừng thì cho phép điều chỉnh tuyến đường, tăng độ dài tuyến, đồng nghĩa sẽ tăng tổng mức đầu tư.

Thứ hai, với tuyến đường khảo sát trong thực tế hiện trạng đúng là không có rừng mà chỉ là đất nương rẫy thì điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Từ đó huyện mới có thể thực hiện các dự án nêu trên, đảm bảo phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống dân sinh. Vì vậy, huyện Nam Trà My kiến nghị các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ kịp thời để có thể triển khai các dự án theo đúng quy định.

- Xin cảm ơn ông!