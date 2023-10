Tăng cường phối hợp để đẩy nhanh tiến độ các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn

(QNO) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) các công trình NN&PTNT tỉnh Quảng Nam liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023.

Các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh: T.C

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh cho hay năm 2023, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý đầu tư 17 công trình/dự án, gồm 11 công trình chuyển tiếp từ các năm trước (1 công trình do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư), 5 công trình khởi công và chuẩn bị khởi công mới và 1 dự án thực hiện chuẩn bị đầu tư.

Đơn vị đã giải ngân năm 2023 đến nay đạt hơn 224 tỷ đồng, đạt 44,39% so với tổng vốn cấp. Trong đó, vốn ngân sách tỉnh quản lý giải ngân đạt hơn 216 tỷ đồng (hơn 53%), vốn Bộ NN&PTNT quản lý giải ngân đạt hơn 8,2 tỷ đồng (hơn 8%).

Đơn vị này cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án; đề nghị UBND tỉnh, Sở KH&ĐT trình HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 vốn ngân sách tỉnh để tiếp tục triển khai thực hiện dự án: nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang; hồ chứa nước Suối Thỏ; phát triển vùng sản xuất hạt giống lúa lai và tuyến kênh N22 Bắc Phú Ninh.

Đồng thời, đề xuất cho phép kéo dài sang năm 2024 để tiếp tục thực hiện và giải ngân dự án chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An); đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 và giao kế hoạch vốn 2023 để thanh toán nợ đọng, tất toán công trình dự án Cơ sở vùng nuôi thủy sản tập trung Tam Tiến.

Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương quan tâm rút ngắn thời gian thẩm định các hồ sơ, giúp đơn vị hoàn thiện các thủ tục đầu tư, sớm triển khai thực hiện dự án đáp ứng tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh để tháo gỡ những vướng mắc đối với các dự án mà đơn vị đang quản lý, triển khai. Đặc biệt, tập trung vào dự án kè sông Trường (Bắc Trà My) và dự án sửa chữa nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa - nơi đang có nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cũng đề nghị Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh tập trung triển khai các nhiệm vụ, thúc đẩy giải ngân vốn đã phân bổ, đẩy nhanh tiến độ các dự án...