Triển khai các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn giao thông ứng phó bão số 4

AN BÌNH | 27/09/2022 11:30

(QNO) - Để chủ động ứng phó kịp thời các sự cố xảy ra trên các tuyến giao thông, ngăn ngừa tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh có Công văn 98 đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương số thực hiện các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn giao thông ứng phó với bão số 4.

Theo đó, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an địa phương chủ động bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người dân và phương tiện qua lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, nơi dễ sạt lở đất.



Chủ động nghiêm cấm tàu thuyền, đò ngang, đò dọc hoạt động trên các sông, suối, hồ chứa nước và nơi ngập lũ sâu để chuyên chở người, hàng hóa khi có mưa, bão. Xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và trật tự xã hội tại các khu neo đậu, tránh trú bão. Hướng dẫn, điều tiết giao thông theo diễn biến thực tế của mưa, bão.

Sở Giao thông vận tải sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mọi diễn biến của mưa, bão, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Thực hiện các biện pháp bảo vệ công trình đường bộ, đường thủy nội địa, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa, bão gây ra. Có phương án huy động phương tiện, thiết bị để kịp thời sơ tán người dân, hàng hóa, tài sản khi có yêu cầu.

Thông báo chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình, đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường thủy nội địa về tình hình mưa, bão để chủ động các biện pháp ứng phó. Có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiêt bị, vật tư tại công trình, trường hợp không đảm bảo an toàn phải kiên quyết di dời công nhân, phương tiện thi công đến nơi an toàn.

Rà soát, sẵn sàng bố trí nhân lực, phương tiện, vật tư, phối họp chặt chẽ với các ngành, địa phương, Cục Quản lý đường bộ III, các đơn vị quản lý, sửa chữa đường bộ hướng dẫn giao thông khu vực xảy ra sự cố và khển trương khắc phục sự cố do mưa, bão, lũ gây ra. Chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông, đơn vị trực tiếp quản lý đường bộ phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương tổ chức phân luồng giao thông, thông báo trên các phương tiện truyền thông về tình trạng ách tắc, ngập lụt, sạt lở đất và luồng tuyên tránh, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai phương án phòng chống bão số 4, điều tiết hướng dẫn giao thông đường thủy, chống va trôi, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện thủy và công trình cầu vượt sông tại nhũng vị trí trọng yếu trên các tuyến đường thủy nội địa quản lý.

Các đơn vị kinh doanh vận tải có phương án đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe,... và an toàn phương tiện. Chấp hành nghiêm hướng dẫn của cơ quan chức năng khi có sự cố xảy ra.

Thanh tra giao thông phối hợp với cơ quan liên quan tại địa phương sắp xếp, hướng dẫn người dân neo đậu phương tiện thủy chắc chắn, an toàn nhằm tránh va đập do ảnh hưởng của gió bão. Xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành.

Đài Phát thanh truyền hình, Báo Quảng Nam tăng cường thời lượng, thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biến thiên tai. Phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, các biện pháp phòng tránh bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, tuyên truyền người dân không tham gia giao thông trong thời gian bão đổ bộ, chấp hành nghiêm hướng dẫn của các lực lượng chức năng.

Các địa phương xây dựng phương án bảo đảm an toàn đối với các công trình giao thông trên địa bàn, có biện pháp bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, phương tiện tại các công trình đang thi công. Tổ chức canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người, phương tiện qua lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, nơi dễ xảy ra sạt lở đất...