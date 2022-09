(QNO) - Hôm nay 27.9, UBND tỉnh có Công văn 6353 yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, các địa phương, Công ty Điện lực Quảng Nam, Viettel Quảng Nam, VNPT Quảng Nam, Mobifone Quảng Nam, FPT Quảng Nam, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam tăng cường phối hợp ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão số 4 (Noru) trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Theo đó, từ 18 giờ ngày 27.9, cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông và các phương tiện xe máy chuyên dùng khác (trừ các phương tiện tham gia công tác phòng, chống thiên tai) hoạt động, lưu thông trên các tuyến đường cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.



Đối với các phương tiện tham gia giao thông ngoài tỉnh di chuyển qua địa bàn tỉnh trong thời gian trên, yêu cầu Công an tỉnh và UBND các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, hướng dẫn cho các phương tiện tìm nơi tránh, trú bão an toàn.

Các địa phương sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ như công an, quân đội, dân quân tự vệ, nhân dân trong khu vực… và phương tiện, thiết bị kịp thời phối hợp, hỗ trợ các đơn vị bảo trì đường bộ của Sở Giao thông vận tải, các đơn vị có hạ tầng thiết yếu kịp thời dọn dẹp cây cối, cột điện, cột viễn thông... bị ngã đổ trên các tuyến đường ngay sau khi bão đi qua, đảm bảo các phương tiện có thể lưu thông được nhanh nhất nhằm phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra. Có phương án đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường huyện, đường xã.

Công ty Điện lực Quảng Nam, Viettel Quảng Nam, VNPT Quảng Nam, Mobifone Quảng Nam, FPT Quảng Nam, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam… sau khi bão đi qua, triển khai ngay lực lượng kiểm tra công trình hạ tầng thiết yếu của đơn vị trên các tuyến đường. Nếu có công trình bị sự cố gây cản trở giao thông thì khẩn trương phối hợp khắc phục ngay các sự cố nhằm đảm giao thông được thông suốt, an toàn.