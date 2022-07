Từ 1.8, thu phí không dừng ETC trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

(QNO) - Từ 0 giờ ngày 1.8.2022, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) triển khai thu phí theo hình thức ETC (thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng) trên các tuyến đường cao tốc nói chung và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nói riêng.

Theo Công văn 4645 (ngày 15.7.2022), UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các địa phương và đơn vị liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân dán thẻ ETC để sử dụng hình thức thu phí ETC trên các tuyến đường cao tốc nói chung và đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nói riêng.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã: Điện Bàn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp, hỗ trợ VEC trong phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và xử phạt các trường hợp điều khiển phương tiện không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức ETC đi vào làn đường dành riêng thu phí ETC tại các nút giao đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trên địa bàn.