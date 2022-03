Từ vụ việc Bách Đạt An: Cần xử lý nghiêm vi phạm

Sáng 5.1, khoảng 100 người từ khắp nơi tụ tập về đoạn đường trước Bảo tàng Điện Bàn dựng 11 lều vải, trưng biểu ngữ với nội dung “tố cáo Công ty CP Bách Đạt An lừa đảo”.

Người dân dựng lều, trưng biểu ngữ gây áp lực lên chính quyền để đòi quyền lợi tại dự án Bách Đạt An. Ảnh: V.L

Đây là những khách hàng mua đất nền tại 3 dự án thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) do Bách Đạt An làm chủ đầu tư thông qua Công ty CP đầu tư Hoàng Nhất Nam (đơn vị ký hợp đồng với Bách Đạt An phân phối sản phẩm đất nền).

Trong số này, người mua ít thì một lô, nhiều 3 - 4 lô, đa phần đã đặt cọc 95% giá tiền lô đất, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Ông Đàm Tá Mạnh (phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) cho biết, cuối năm 2017 ông đặt cọc 950 triệu đồng mua một lô đất ở dự án Bách Đạt 1 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được sổ đỏ.

Năm 2017, Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Hoàng Nhất Nam môi giới phân phối hơn 1.100 lô đất 3 dự án Hera Complex Riverside, 7B mở rộng và Bách Đạt 1 (Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc). Tổng số tiền khách hàng mua đất đã nộp cho nhà phân phối là Công ty Hoàng Nhất Nam khoảng 555 tỷ đồng, Công ty Hoàng Nhất Nam nộp cho Bách Đạt An 282 tỷ đồng. Sau đó, hai bên xảy ra tranh chấp, khách hàng không có sổ đỏ. Kết quả qua nhiều cấp tòa án xét xử đều thống nhất buộc Công ty Bách Đạt An phải tiếp tục hợp đồng, liên hệ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam để thực hiện các thủ tục ra sổ đỏ, bàn giao đất cho người dân. Tuy nhiên, đến nay Công ty Bách Đạt An vẫn chưa thi hành án dù bản án đã có hiệu lực pháp luật.

“Từ khi tòa án các cấp xử xong chúng tôi đã nhiều lần vào Điện Bàn đề nghị thị xã hỗ trợ phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp thi công, ra sổ cho dân, nhưng không thấy chuyển biến gì nên hôm nay phải vào đây trưng biểu ngữ để họ nhanh chóng xử lý trả lại quyền lợi cho dân” - ông Mạnh nói.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chinh (trú Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), do tin lời hứa hẹn sớm có sổ đỏ nên năm 2017 bà gom góp vay mượn gần 1 tỷ đồng mua đất tại dự án Hera (Công ty Bất Đạt An làm chủ đầu tư), bây giờ sổ đỏ không thấy mà tiền cũng không đòi lại được.

“Tôi mua đất hồi năm 65 tuổi bây giờ 70 tuổi rồi, không biết đến lúc chết có thấy đất không. Già cả rồi tôi cũng đâu muốn lặn lội vất vưởng như thế này, nhưng tiền bạc mồ hôi bỏ ra không lẽ cứ ngồi nhà chờ miết” - bà Chinh kể.

Đây không phải lần đầu khách hàng tụ tập tố cáo doanh nghiệp. Từ năm 2019 đến nay rất nhiều lần người dân tụ tập đòi sổ đỏ nhưng các bên liên quan vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm sự việc.

Theo quy định, dự án khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng sẽ không được Nhà nước giao sổ đỏ (sổ tổng), đồng nghĩa khách hàng mua đất nền dự án đó không thể có sổ đỏ. Tuy vậy, không chỉ Bách Đạt An mà nhiều doanh nghiệp dù vướng giải phóng mặt bằng, không thể làm hạ tầng để đủ điều kiện giao dịch đất nền nhưng vẫn rao bán sản phẩm ra thị trường thu tiền.

Tính đến năm 2022 Khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc có 79 dự án đã và đang thực hiện các thủ tục đầu tư, trong đó 70 dự án chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, chuyển quyền sử dụng đất. Riêng các dự án thuộc Bách Đạt An làm chủ đầu tư chiếm diện tích hơn 172ha.

Ông Trần Úc – Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn khẳng định, việc phê duyệt dự án, thẩm định năng lực doanh nghiệp, cấp phép đầu tư… thuộc thẩm quyền của tỉnh, trách nhiệm của thị xã chỉ dừng lại ở công tác giải phóng mặt bằng. Do vậy, để xảy ra tình trạng người dân tụ tập, trách nhiệm chính thuộc về doanh nghiệp, cụ thể là Công ty Bách Đạt An.

Nhằm tránh tái diễn tình trạng này, theo ông Trần Úc, bên cạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sáng suốt chọn lựa những dự án đủ điều kiện giao dịch thì các cơ quan chuyên môn cũng phải có biện pháp quản lý kiểm soát các sàn giao dịch bất động sản, đảm bảo tất cả giao dịch bất động sản phải là giao dịch thật.

Đặc biệt, cần phải có biện pháp mạnh tay với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh như Bách Đạt An (bán đất chưa có sổ), bởi đây là thực trạng đang diễn ra khá nhiều tại các dự án trên địa bàn thị xã, tiềm ẩn nguy cơ bất ổn xã hội.