Tỷ lệ giải ngân các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư còn thấp

Chiều qua 23.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình thực hiện các công trình/dự án do đơn vị làm chủ đầu tư.

Ảnh:V.A

Theo báo cáo, trong năm 2022, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh triển khai 62 dự án/công trình/hạng mục công trình với tổng khối lượng dự kiến thực hiện trong năm khoảng 593,8 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2022 đã bố trí hơn 503,1 tỷ đồng, phân bổ cho 43 dự án, đến nay đã giải ngân hơn 182,9 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 36,3% so kế hoạch vốn giao).

Trong 8 tháng đầu năm có 18 công trình, dự án hoàn thành đã bàn giao đưa vào sử dụng và thực hiện quyết toán. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, tỷ lệ giải ngân còn thấp do các dự án có nguồn vốn lớn vướng các thủ tục pháp lý, như dự án hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành, dự án phát huy giá trị di tích nhà lưu niệm cụ Huỳnh Thúc Kháng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng tỷ lệ giải ngân vốn các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư thấp so với mức trung bình của tỉnh, do đó cần tích cực phối hợp với ngành, địa phương và thường xuyên báo cáo UBND tỉnh những vướng mắc phát sinh để kịp thời tháo gỡ.

Trong đó cần quan tâm, chú ý các công trình trọng điểm như Trường THPT Võ Chí Công (Núi Thành), Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Quế Sơn), dự án hồ chứa nước Lộc Đại (Quế Sơn) và một số công trình lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, y tế…