Vụ đất nền dự án Công ty CP Bách Đạt An: Băn khoăn trước đề xuất thu hồi dự án

Nhiều người mua đất nền thuộc 3 dự án Khu đô thị Bách Đạt, 7B mở rộng và Hera Comlex Riverside tại Điện Nam - Điện Ngọc (Điện Bàn) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư bày tỏ sự băn khoăn trước đề xuất của Sở KH-ĐT về việc chấm dứt hoạt động đối với các dự án này.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 6/2023. Ảnh: N.Đ

Đề xuất chấm dứt hoạt động

Tham dự buổi tiếp dân định kỳ của lãnh đạo UBND tỉnh vào ngày 20/6 vừa qua, nhiều người mua đất nền 3 dự án nêu trên bày tỏ lo ngại trước đề xuất của Sở KH-ĐT khi kiến nghị UBND tỉnh thu hồi các dự án và cho biết, trong cuộc họp gần đây - sau khi có nội dung đề nghị thu hồi dự án của Sở KH-ĐT, Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam là đơn vị nhận hợp đồng phân phối cam kết với người mua đất sẽ kiến nghị UBND tỉnh được thay thế Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư.

Doanh nghiệp này cam kết đảm bảo nguồn vốn, ký quỹ, nộp thuế, thi công hạ tầng, nhanh chóng ra sổ đỏ cho người dân và không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào. Theo đó, người mua đất đề nghị UBND tỉnh có thể xem xét chuyển giao cho Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam làm chủ đầu tư, tiếp tục thực hiện dự án.

Trước đó, ngày 13/6/2023, Sở KH-ĐT có Báo cáo số 241 về các vướng mắc, khó khăn khi tham mưu gia hạn tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư. Sở KH-ĐT kiến nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chấm dứt hoạt động đối với các dự án do Công ty CP Bách Đạt An thực hiện.

Trao đổi với người mua đất, ông Đinh Châu Hiếu Toàn - Trưởng phòng Quy hoạch - tổng hợp (Sở KH-ĐT) nói, cơ quan liên quan đã rất cố gắng trong thực hiện các bản án để ra được sổ đỏ cho người dân.

Nhiều lần được đề nghị nhưng chủ đầu tư không hợp tác, như việc thực hiện các thủ tục đề nghị gia hạn, cũng như các nghĩa vụ liên quan nhằm đảm bảo điều kiện tiếp tục được gia hạn tiến độ, thi công hoàn thành dự án ra sổ đỏ cho người dân theo tinh thần bản án.

“Chúng tôi đã rất cố gắng, nhất là trong đôn đốc chủ đầu tư, nhưng cũng không thể ngồi chờ mãi. Theo đó, chúng tôi báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét có biện pháp xử lý các vấn đề phát sinh, liên quan đến Bách Đạt An. Đây mới là đề xuất và trên cơ sở này, các ngành của tỉnh sẽ có cuộc họp để xem xét tất cả vấn đề liên quan, có giải pháp giải quyết tiếp theo đối với chủ đầu tư” - ông Toàn nói.

Vì quyền lợi người dân

Theo các ý kiến thảo luận tại buổi tiếp dân, đến tháng 5/2023 chủ đầu tư mới thực hiện cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến đề nghị gia hạn tiến độ đối với 3 dự án. Tuy nhiên, đến ngày 19/5/2023, Cục Thuế tỉnh có Công văn số 3711 đề nghị Sở KH-ĐT thực hiện biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4001109624 (ngày 4/5/2017) của sở cấp cho Công ty CP Bách Đạt An.

Lý do, người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo quy định. Với những gì đang diễn ra, Sở KH-ĐT không có cơ sở tham mưu cấp thẩm quyền gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Tham dự buổi tiếp dân định kỳ tháng 6/2023 của UBND tỉnh, ông Trương Văn Hào - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Hoàng Nhất Nam cho biết, là đơn vị có trách nhiệm liên quan, ông cũng lo ngại, nhất là việc giải quyết quyền lợi của người dân nếu kiến nghị của Sở KH-ĐT được Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất. Khi đó trách nhiệm của các bên như thế nào trong việc thực thi bản án?

“Chúng tôi thu của người dân 557 tỷ đồng, đã chuyển cho Bách Đạt An 282 tỷ đồng và đang giữ 275 tỷ đồng. Nếu tỉnh thu hồi, chúng tôi mạnh dạn kiến nghị UBND tỉnh cho phép được làm chủ đầu tư 3 dự án theo đúng quy định của pháp luật, với cam kết đầy đủ về năng lực tài chính, thi công và các điều kiện khác để ra sổ đỏ cho người dân mà không thu thêm bất kỳ khoản tiền nào” - ông Hào phát biểu.

Trước băn khoăn của người mua đất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu cho rằng, đó mới chỉ là đề xuất của Sở KH-ĐT. Còn quan điểm của lãnh đạo UBND tỉnh đã thể hiện rõ tại Văn bản số 3120 ngày 22/5/2023. Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công ty CP Bách Đạt An tiếp tục triển khai thi công hoàn thành các dự án cũng vì quyền lợi của người dân.

Ông Bửu yêu cầu các cơ quan liên quan bám sát chỉ đạo của UBND tỉnh tập trung thực hiện bài bản, báo cáo kết quả theo thời gian cụ thể. Theo đó, Sở KH-ĐT làm việc với Cục Thuế tỉnh về các biện pháp cưỡng chế thuế theo quy định, đồng thời đảm bảo thực hiện thủ tục gia hạn với Nhà nước và UBND thị xã Điện Bàn có cơ sở thực hiện chi trả bồi thường, giải phóng mặt bằng. Trường hợp cần thiết, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sở TN-MT hướng dẫn UBND thị xã Điện Bàn, Công ty CP Bách Đạt An thực hiện các hồ sơ, thủ tục đăng ký bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 để đảm bảo căn cứ thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất hiện dự án theo quy định…