Xe chở hàng hóa qua địa bàn Quảng Nam: Tuân thủ đúng quy định

Phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu lưu thông qua các chốt kiểm soát của Quảng Nam được tạo điều kiện thuận lợi thông thương, khi tài xế và người đi cùng xe tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Xe không dừng đỗ tại Quảng Nam được đề nghị quay đầu lên lại cao tốc tiếp tục hành trình. Ảnh: CT

Tuân thủ quy định

Chốt kiểm soát nút giao cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi với tuyến ĐT609, qua địa phận xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) trưa 4.8, khá đông xe tải chở hàng hóa thiết yếu từ đường cao tốc đi ra. Đội ngũ trực chốt ra hiệu dừng phương tiện, ghi nhận thông tin hành trình. Trường hợp xe không bỏ hàng tại Quảng Nam, lực lượng chức năng đề nghị quay đầu xe lên lại cao tốc để tiếp tục hành trình.

Từ xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), ông Nguyễn Văn Thảo điều khiển xe tải chở hàng may mặc lên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đầu tuyến (Túy Loan, Hòa Vang), lưu thông đến nút giao Mỹ Sơn rồi ra tuyến ĐT609 xuống quốc lộ 1 tiếp tục hành trình vào Cụm công nghiệp Trường Xuân (TP.Tam Kỳ).

Sau khi được đo thân nhiệt, thực hiện khai báo y tế, xuất trình giấy tờ có liên quan, ông Thảo được cán bộ trực chốt yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh, chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Chỉ trong thời gian ngắn, ông Thảo đã nhanh chóng hoàn thành các thủ tục và tiếp tục chở hàng hướng vào TP.Tam Kỳ... Có trường hợp xe tải chở sữa tươi từ Đà Nẵng vào cho một đại lý tại Đại Lộc, tuy nhiên giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 của tài xế đã hết hiệu lực. Cán bộ trực chốt đã yêu cầu lái xe gọi điện thoại cho đại lý đến trung chuyển hàng, hoặc điều tài xế ở Đại Lộc đến thay tài chở sữa về, sau đó đưa xe trở lại chốt kiểm soát trả cho tài xế ban đầu.

Được giao trọng trách Tổ trưởng chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại đèo Lò Xo, đường Hồ Chí Minh qua địa phận Quảng Nam, Thiếu tá Ngô Hoàng Việt - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự cơ động Công an huyện Phước Sơn cho hay, xe chở hàng hóa thiết yếu qua chốt chấp hành nghiêm các quy định, nhiều tài xế còn tự giác đưa xe vào để thực hiện các thủ tục. Phương tiện đã được cấp Giấy chứng nhận xe ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải và không giao nhận hàng tại Quảng Nam, người trực chốt chỉ cần quét mã QRCode thấy đúng thì cho đi ngay.

Không ùn tắc

Là ca trưởng buổi sáng ngày 4.8 của chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 nút giao cao tốc với ĐT609, Trung úy Hồ Thiên Trúc - cán bộ Công an thị xã Điện Bàn cho biết, chỉ riêng buổi sáng có khoảng 500 xe tải chở hàng hóa từ cao tốc đi ra và nhiều phương tiện từ ĐT609 đi vào cao tốc. Phần lớn tài xế chấp hành nghiêm các quy định nên không xảy ra ùn ứ phương tiện. Những trường hợp không giao nhận hàng tại địa bàn Quảng Nam đều buộc quay trở lại cao tốc để tiếp tục hành trình.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) - Lê Quang Hiếu chia sẻ, qua nắm bắt từ các chốt kiểm soát do tỉnh thiết lập, phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu thông chốt thuận lợi, an toàn, không gây ùn tắc. Phương tiện đã được cấp Giấy chứng nhận xe ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” do Sở GTVT các tỉnh, thành phố cấp còn hiệu lực có hành trình quá cảnh qua Quảng Nam sẽ đi theo đường cao tốc.

Trường hợp xe quá cảnh nhưng lỡ lưu thông trên quốc lộ 1, đến chốt kiểm soát ở xã Tam Nghĩa (Núi Thành) và xã Điện Thắng Bắc (thị xã Điện Bàn), lực lượng chức năng kiểm tra các giấy tờ liên quan, cho viết cam kết và hướng dẫn xe tiếp tục di chuyển theo hướng từ chốt xã Tam Nghĩa đi theo quốc lộ 1, ra xã Tam Hiệp (Núi Thành) rẽ trái lên cao tốc; còn từ chốt xã Điện Thắng Bắc sẽ đi theo quốc lộ 1, rồi quốc lộ 1 cũ đến ngã 3 Vĩnh Điện (thị xã Điện Bàn) rẽ phải theo ĐT609, đến nút giao Mỹ Sơn vào cao tốc.

Theo ông Lê Quang Hiếu, đến nay, Sở GTVT đã duyệt cấp 341 Thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên “Luồng xanh” vận tải cho các đơn vị vận tải trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, ngành cũng từ chối xét duyệt 380 hồ sơ khác do sai quy định, rơi vào các trường hợp: phương tiện mang tên cá nhân; phương tiện đã cấp phù hiệu cho đơn vị vận tải khác; phương tiện của đơn vị kinh doanh vận tải chưa được cấp phù hiệu hoặc đã cấp phù hiệu nhưng hết hiệu lực; tên đơn vị vận tải ghi trên Giấy đề nghị không đúng với chủ sở hữu phương tiện ghi trên Giấy đăng ký ô tô, thông tin phương tiện không đúng; các nội dung ghi trong Giấy đề nghị không đủ thông tin, không ghi cụ thể; nội dung ghi trong Giấy đề nghị và phiếu xét nghiệm Covid-19 không đúng với nội dung kê khai trên phần mềm.

Ông Lê Quang Hiếu cũng khẳng định, từ ngày 28.7 đến nay, phần mềm đăng ký vào “Luồng xanh” không còn bị nghẽn, Sở GTVT chưa nhận được phản ánh nào của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về tình trạng này.