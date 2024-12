Xã hội Giao xe máy cho người không đủ điều kiện điều khiển: Hậu quả khôn lường! (QNO) - Trên địa bàn Quảng Nam, dù công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên tục triển khai dưới nhiều hình thức; các cam kết không giao xe phân khối lớn cho con điều khiển đã được phụ huynh ký kết, song vẫn có hàng nghìn trường hợp vi phạm giao thông mỗi năm liên quan đến lứa tuổi học sinh. Việc “buông lỏng” trong quản lý con cái khiến xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm.

CSGT TP.Tam Kỳ xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Ảnh: L.M

Biết sai, vẫn vi phạm

Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp buổi chiều của Trường THPT Phan Bội Châu (TP.Tam Kỳ) vang lên, một số học sinh đi học muộn vội vàng tấp xe máy vào điểm giữ xe tự phát trên lề đường Thái Phiên, rồi tắt máy, bỏ mũ bảo hiểm rồi chạy ù vào trường. Xe cộ đã có một người đàn “phụ trách bãi xe” xếp xe gọn vào lề, như một thói quen. Vài học sinh còn điều khiển xe có dung tích 150 phân khối, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi sau xe.

Điều đáng nói, trong năm 2024, Công an TP.Tam Kỳ và Trường THPT Phan Bội Châu phối hợp tổ chức nhiều tuổi tuyên truyền, sinh hoạt ngoại khoá liên quan đến an toàn giao thông. Song, vẫn có một bộ phận học sinh biết sai, vẫn cố tình vi phạm.

Một học sinh điều khiển xe có dung tích trên 50 phân khối để đi học. Ảnh: L.M

Thống kê của Công an TP.Tam Kỳ, năm 2024, trong các đợt tuần tra kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã xử lý 669 trường hợp, tạm giữ 407 xe và phạt tiền ước tính 659 triệu đồng. Các học sinh khi bị xử lý vi phạm đều thừa nhận hành vi điều khiển phương tiện có dung tích trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi là vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Lý do vi phạm được đưa ra là nhà xa trường, phụ huynh bận công việc không để đón đưa mỗi ngày, sợ trễ học,…

Như mới đây, trường hợp em D.V.H. (phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) khi lực lượng CSGT TP.Tam Kỳ dừng xe, kiểm tra, xử lý vi phạm cho biết, trước đây vẫn sử dụng xe đạp để đi học, nhưng ngủ dậy muộn nên điều khiển xe máy để kịp giờ vào lớp.

Thực hiện Chương trình phối hợp số 11 về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022-2025, từ năm 2022 đến nay, ngành giáo dục và lực lượng công an toàn tỉnh phối hợp tổ chức hơn 1.000 buổi tuyên truyền trực tiếp tới hơn 376.000 lượt giáo viên, học sinh, công nhân viên nhà trường. Đồng thời tổ chức cho hơn 205.900 học sinh, hơn 11.600 giáo viên và 120.000 phụ huynh học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; tổ chức hơn 1.080 lượt tuyên truyền lưu động, kết hợp phát hơn 89.600 tờ gấp tuyên truyền và 3.200 mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên trên địa bàn. Lực lượng CSGT, công an cấp xã đã tổ chức tuyên truyền, vận động được 156 điểm gửi xe xung quanh các cơ sở giáo dục cam kết không trông, giữ xe mô tô trên 50 phân khối cho học sinh.

Theo Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng CSGT Công an Quảng Nam, chiếm phần lớn trong các vụ việc học sinh vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh là hành vi điều khiển xe có dung tích trên 50 phân khối. Cá biệt còn có tình trạng học sinh điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn. Việc vẫn còn nhiều học sinh vi phạm giao thông chủ yếu do do nhận thức của các em chưa đầy đủ về tác hại của việc điều khiển xe phân khối lớn và tai nạn giao thông.

Cạnh đó, nhiều phụ huynh còn chưa thực sự “làm gương” khi tham gia giao thông; giao xe có dung tích trên 50 phân khối cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Mức xử phạt các hành vi vi phạm hiện nay còn thấp, chưa mang tính răn đe. Công tác phối hợp giữa nhà trường và phụ huynh còn chưa chặt chẽ.

[VIDEO] - Công an TP.Tam Kỳ tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông cho các em học sinh:

Con dại, cái mang

Ông Nguyễn Thành L. - ở xã Tam Xuân, Núi Thành cho biết, trường cấp 3 mà con của ông đang theo học, học sinh sử dụng rất nhiều phương tiện để đi học như xe điện, xe đạp, xe gắn máy. Cá biệt vẫn có tình trạng phụ huynh giao xe dung tích trên 50 phân khối cho con cái điều khiển.

Đáng nói, các con còn chưa trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông nên không tuân thủ tốc độ, đậu đỗ phương tiện đảm bảo an toàn, sang làn đường khác không bật đèn tín hiệu và không quan sát. Đây là thực trạng đáng lo ngại, gây nguy hiểm đến các em học sinh và người tham gia giao thông.

Phụ huynh làm ngơ trước mối nguy khi tham gia giao thông của con em mình. Ảnh: L.M

Thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh, trong 11 tháng đầu năm 2024, cả tỉnh xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, trong đó có 18 trường hợp tử vong, 47 trường hợp bị thương. Đáng chú ý, có 1 trường hợp bị truy tố trách nhiệm hình sự là phụ huynh giao xe phân khối lớn cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi và gây tai nạn nghiêm trọng.

Theo điều 264 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ thì cha, mẹ giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển, gây thiệt hại cho người khác, như gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, thiệt hại về tài sản, hoặc làm chết người... có thể bị phạt tiền hoặc bị phạt tù cao nhất đến 7 năm tù.

Lực lượng CSGT đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong trường học. Ảnh: L.M

Ông Phan Đức Tiễn - Chánh Văn phòng Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Nam cho biết, hệ lụy của những vụ tai nạn giao thông là mất mát về tinh thần khó bù đắp đối với người thân. Nhiều thanh thiếu niên không còn tuổi trẻ để học tập và lao động; cha mẹ già không còn nơi nương tựa. Cá biệt có một số vụ việc, gia đình phải bán tài sản để trang trải chi phí điều trị. Nhiều bạn trẻ phải mang thương tật suốt đời, trở thành gánh nặng của gia đình.

Để giảm thiểu tai nạn và số vụ vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, cần sự vào cuộc, tham gia của các cấp, ngành, mặt trận, đoàn thể để tuyên truyền, nâng cao ý thức cho các em. Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT mong muốn thời gian tới các bậc phụ huynh phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với nhà trường để từng bước hình thành văn hoá giao thông cho lứa tuổi học sinh.