Theo gương Bác Gìn giữ giá trị cho mai sau Nhiều năm qua, việc học và làm theo Bác không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà qua đó còn lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, góp phần gìn giữ di sản của Người cho mai sau.

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05, Thành ủy TP.Tam Kỳ tuyên dương 19 tập thể tiêu biểu, trong đó, có Đảng bộ Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Người dân hưởng lợi

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Huyện ủy Phú Ninh khen thưởng 11 tập thể tiêu biểu, trong đó, có Chi bộ Công an xã Tam An. Bám sát kế hoạch hằng năm của Đảng ủy xã, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn, gắn với nhiệm vụ chuyên môn, Chi bộ Công an xã Tam An lãnh đạo thực hiện học và làm theo Bác hiệu quả bằng các mô hình, hoạt động cụ thể.

Có thể kể đến như mô hình “Cải cách hành chính về giải quyết thủ tục cư trú cho nhân dân”. Chia sẻ về kết quả thực hiện mô hình, theo Thiếu tá Nguyễn Tuấn Phương - Bí thư Chi bộ, Trưởng Công an xã Tam An, đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng Công an cấp xã. Nhận thấy việc tiếp cận và thao tác trên cổng dịch vụ công trực tuyến còn nhiều khó khăn đối với một bộ phận người dân nên Công an xã Tam An đăng ký xây dựng và triển khai mô hình với nhiều giải pháp khác nhau.

Đối với bộ phận tiếp dân, cán bộ phải nhiệt tình tiếp nhận, hướng dẫn người dân trong giải quyết thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công. Đồng thời phải thực hiện ngay việc giải quyết trên hệ thống dữ liệu dân cư nhằm rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân.

“Việc tiếp nhận, giải quyết của lực lượng Công an xã không kể ngày đêm. Cử cán bộ trực tiếp nhận và giải quyết tại chỗ cho những trường hợp xác nhận hạnh kiểm hoặc xác nhận cư trú để bổ túc hồ sơ xin việc làm.

Ngoài ra, Công an xã phát huy hiệu quả trang Fanpage “CÔNG AN TAM AN”. Mọi yêu cầu tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn được quản trị của trang giải quyết kịp thời không riêng trên lĩnh vực giải quyết cư trú mà đây cũng là địa chỉ để tiếp nhận các thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương” - ông Phương chia sẻ.

Đi vào chiều sâu

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại doanh nghiệp, những năm qua Đảng ủy Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam (thuộc Đảng bộ TP.Tam Kỳ) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa đưa các nội dung của Chỉ thị 05 vào chương trình hành động của cấp ủy, từng bước gắn liền với đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu và đạt được những hiệu quả thiết thực, Đảng ủy Công ty chỉ đạo xây dựng các mô hình phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp. bao gồm: Thực hành tiết kiệm thời gian, xăng dầu, chi phí sửa chữa trong quá trình tác nghiệp vận chuyển chất thải rắn; đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa thay thế phương tiện thô sơ trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trong các kiệt, hẻm...

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam cho hay, từ kết quả thực hiện các mô hình đã rèn luyện cho cán bộ, đảng viên tinh thần tự giác, tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Xây dựng ý thức trách nhiệm về thực hành tính tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Quản lý tốt thời gian làm việc đối với lái xe suốt quá trình tác nghiệp, chất lượng thu gom và vận chuyển chất thải rắn được cải thiện rõ rệt, tiết kiệm được chi phí xăng dầu, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe chuyên dụng nhằm tiết kiệm chi phí cho công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, bảo tồn và phát triển nguồn vốn cho doanh nghiệp; tăng trưởng ổn định, đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động trong công ty.

Đổi mới phương pháp

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 toàn tỉnh đã đăng ký, xây dựng gần 25 nghìn mô hình; trong đó có hơn 550 mô hình tiêu biểu được lựa chọn để biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả của các tập thể, cá nhân đã có tác động tích cực đến đạo đức xã hội, văn hóa công vụ, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, có sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy tinh thần, ý chí và khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Nam ngày càng phát triển.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy - Huỳnh Thị Thùy Dung, để triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 hằng năm, Ban thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo ban hành kế hoạch, xác định chủ đề, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, khó khăn, bức xúc, nổi cộm gắn với đề ra phương pháp cách làm, đối tượng thực hiện cụ thể.

Một trong những điểm nhấn của việc thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn tỉnh thời gian qua, đó là hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu mỗi cấp ủy lựa chọn ít nhất 1-2 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá hoặc những khó khăn, bức xúc, nổi cộm để tổ chức sinh hoạt chuyên đề, bàn giải pháp và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

“Tại cấp huyện và cơ sở, nhiều địa phương phát huy vai trò của cấp ủy trong đổi mới phương pháp sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, gắn việc học Bác với giải quyết vấn đề nổi cộm ở cơ sở. Đáng chú ý, có nhiều mô hình, cách làm mới về học tập và làm theo Bác ở Quảng Nam được khởi xướng từ sáng kiến của người đứng đầu cấp ủy hoặc cơ quan, đơn vị. Chính điều đó đã góp phần hình thành môi trường rèn luyện, phấn đấu tích cực trong cán bộ, đảng viên và tạo chuyển biến rõ nét về ý thức phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, chống tiêu cực, bệnh thành tích” - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung nhìn nhận.