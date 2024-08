Nông nghiệp Giống lúa ML232 dự kiến cho năng suất 70 - 80 tạ/ha (QNO) - Sáng 16/8, tại xã Bình An (Thăng Bình), Công ty TNHH Giống cây trồng miền Trung phối hợp địa phương tổ chức hội thảo đầu bờ giống lúa ML232 sản xuất trong vụ hè thu 2024.

Nông dân xã Bình An tham quan mô hình sản xuất lúa ML232. Ảnh: THỰC BIÊN

Mô hình sản xuất lúa ML232 được thực hiện trên diện tích 3ha tại cánh đồng thôn An Thành 1, xã Bình An. Theo đánh giá, các chỉ tiêu về chiều cao cây, chiều dài bông, số bông hữu hiệu/m2 đều cao hơn so với ruộng sản xuất giống lúa khác. Tình trạng bệnh khô vằn, rầy nâu gây hại thấp hơn các ruộng sản xuất lúa khác từ 3 - 5%.

Theo Công ty TNHH Giống cây trồng miền Trung, giống lúa ML232 có thời gian sinh trưởng 90 - 95 ngày, cây cao 95 - 100cm, cây khỏe, khả năng sinh trưởng khỏe, chịu nóng tốt, mật độ bông cao, ít đổ ngã, chống chịu sâu bệnh tốt, đẻ nhánh khỏe và tập trung; ước tính năng suất trung bình đạt 70 - 80 tạ/ha. Giống lúa này chất lượng gạo tốt, phù hợp làm nguyên liệu nghề bánh tráng, bún gạo tại địa phương.

Được biết, đây là vụ thứ 3 Công ty TNHH Giống cây trồng miền Trung tổ chức hội thảo giống lúa này ở các địa phương trên địa bàn huyện Thăng Bình và đều cho năng suất cao, ổn định.