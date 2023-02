Lập xuân nghĩ về lập nghiệp, khởi nghiệp

Tết qua hết mùng mới lập xuân, vậy nên trong tết có nhiều ngày mưa lạnh như tháng đông giá. Rồi cũng dần qua cái rét, lập xuân khai mở khí ấm, mở đầu chu kỳ 24 tiết khí trong năm. Nhưng lập xuân còn có nghĩa phái sinh khi gắn mùa xuân của đời người, là bước vào giai đoạn thanh xuân trên hành trình lập thân lập nghiệp.

Đầu xuân được dịp hàn huyên với nhiều bạn đang là chủ doanh nghiệp trẻ ở xứ Quảng tôi nhận thấy những ước mơ thôi thúc phát triển sản xuất kinh doanh dù dự báo năm 2023 sẽ gặp không ít khó khăn thách thức.

Có bạn vừa ký hợp đồng cung cấp gói bê tông hàng chục tỷ đồng cho đơn vị làm cao tốc ở phía nam, kỳ vọng sẽ đặt chân vào hành trình mở rộng doanh nghiệp. Ông chủ doanh nghiệp này bày tỏ mong muốn lãnh đạo tỉnh tác động tích cực để mở lối thuận tiện cho xe vào ra nhận hàng.

Có bạn mong muốn cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp làm vùng nguyên liệu được triển khai mạnh mẽ, thực chất, nhất là với định hướng lập nghiệp sản xuất kinh doanh từ dược liệu mà Quảng Nam nhiều tiềm năng, lợi thế.

Có người lại đề xuất khá táo bạo về việc đẩy mạnh công cuộc lập nghiệp và khởi nghiệp bằng cách thực hiện chính sách khuyến khích sản xuất hàng lưu niệm đi đôi với xây dựng trung tâm triển lãm và mua sắm loại sản phẩm này bên cạnh các điểm đến du lịch, níu chân du khách lưu trú, tăng thu nhập cho cộng đồng.

Từ quan sát nhiều đoàn khách quốc tế đến tham quan Hội An sớm quay xe về Đà Nẵng vì thiếu chỗ thăm thú, mua sắm hàng lưu niệm, do đó có bạn đề xuất nghiên cứu tận dụng một khoảng không gian phù hợp cạnh các công viên ven biển, ven sông Cổ Cò làm nơi trưng bày mua bán hàng OCOP và đồ lưu niệm.

Lê Ngọc Thuận ở Hội An là một trong những người trẻ tiên phong lập nghiệp trong lĩnh vực du lịch, tiên phong mở lối du lịch cộng đồng, thúc đẩy phát triển các mô hình du lịch xanh, sinh thái và nay khởi nghiệp sản phẩm nghệ thuật làm hàng lưu niệm, ghi dấu ấn tượng với gỗ tái chế, mộc mỹ nghệ. Anh cũng thực hành ý tưởng biến The Deckhouse An Bang Beach và Coco Casa Việt Nam thành nơi trưng bày những sản phẩm tái chế từ các vật liệu bỏ đi.

Đến đây, tưởng nên nhắc lại sự khác biệt đôi chút giữa lập nghiệp và khởi nghiệp. Người ta hay bàn về lập nghiệp là quá trình khởi tạo, thiết kế và vận hành một doanh nghiệp hoặc một hình thức sản xuất kinh doanh.

Lập nghiệp là khởi sự doanh nghiệp, trong khi đó khởi nghiệp là hành trình mở đầu có tính đột phá nhằm tạo ra sản phẩm mới chưa có trên thị trường hoặc tạo ra một giá trị tốt hơn so với những thứ đang có sẵn.

Một người lập nghiệp rồi tiếp tục khởi nghiệp, ngược lại khởi nghiệp thành công thì lại mở ra con đường lập nghiệp lâu dài. Quảng Nam không thiếu những chủ doanh nghiệp trẻ mong muốn đem sức thanh xuân để thực hành cả hai phương thức lập nghiệp và khởi nghiệp như vậy.

Tuy nhiên, để lập nghiệp và khởi nghiệp thành công, họ rất cần cơ chế hỗ trợ, kể cả tháo gỡ những bất cập về chính sách tài chính, đất đai, đào tạo nhân lực, xúc tiến đầu tư và thị trường.

Quảng Nam hiện có khoảng 9 nghìn doanh nghiệp, số đông trong đó là doanh nghiệp trẻ, quy mô nhỏ, siêu nhỏ. Chỉ có một doanh nghiệp tầm vóc lớn nhất đã lập nghiệp 20 năm trên vùng đất này là Thaco Group (năm 2023 dự kiến đóng góp ngân sách cho tỉnh hơn 26.800 tỷ đồng).

Lập nghiệp từ lắp ráp, sản xuất ô tô, nay Thaco đã bước vào giai đoạn “khởi nghiệp mới” phát triển công nghiệp đa ngành, kể cả thêm ngành chế biến nông lâm sản xuất khẩu. Vậy nên nếu tập đoàn Thaco làm vai trò dẫn dắt cho cộng đồng doanh nghiệp tạo ra một hệ sinh thái lập nghiệp, khởi nghiệp sẽ làm nên sức bật mới, tầm vóc mới.

Từ lập xuân mong cầu nguồn cảm hứng thanh xuân cho lập nghiệp, khởi nghiệp năm mới và chặng đường mới.