Giao thông - Xây dựng Hàn Quốc tài trợ 90 tỷ đồng cho dự án nâng cao năng lực về công nghệ bảo trì cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam (QNO) - Ngày 18/4, tại TP.Tam Kỳ, Sở Xây dựng Quảng Nam đã phối hợp với Công ty TNHH Kỹ thuật Daum (Hàn Quốc) tổ chức cuộc họp trao đổi kỹ thuật thông tin kết quả thực hiện “Dự án phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam”.

Quang cảnh cuộc họp diễn ra vào chiều ngày 18/4. Ảnh: CÔNG TÚ

Cuộc họp có sự tham dự của các viện nghiên cứu, chuyên gia đến từ Hàn Quốc, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), đại diện các Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, chuyên gia đến từ Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

“Dự án phát triển năng lực về công nghệ bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam” được Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại với kinh phí 4,75 tỷ won (tương đương 90 tỷ đồng). Thời gian thực hiện từ năm 2021 - 2025 với mục tiêu nâng cao năng lực chuyên môn cho kỹ sư tỉnh Quảng Nam về kiểm tra, đánh giá an toàn và bảo trì công trình cầu bằng công nghệ thông minh đang được sử dụng ở Hàn Quốc thông qua đào tạo.

Dự án còn tài trợ và lắp đặt các thiết bị thông minh trên 2 cầu thí điểm (cầu Nguyễn Văn Trỗi, cầu Trường Giang) để theo dõi tình hình làm việc; trường hợp có yếu tố gây mất an toàn thì phát hiện kịp thời để sửa chữa. Xây dựng quy trình, tiêu chuẩn, sổ tay hướng dẫn về kiểm tra an toàn cầu cũ nhằm sớm phát hiện, sửa chữa các hư hỏng gây mất an toàn. Chuyển giao công nghệ, thiết bị tài trợ cho Quảng Nam để quản lý, sử dụng tại 2 cầu thí điểm và trung tâm giám sát tại Sở Xây dựng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc đã tài trợ cho dự án. Ảnh: CÔNG TÚ

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Nam - Trần Ngọc Thanh cho biết, dự án được khởi động ngày 29/12/2021 với cuộc họp trực tuyến giữa phía Hàn Quốc và tỉnh Quảng Nam, trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, nhất là bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Gần như mọi hoạt động xúc tiến đầu tư, khởi động dự án đều được thực hiện trực tuyến, qua thư công vụ và trao đổi điện thoại giữa hai bên.

Đến khi triển khai, nhiều yếu tố chưa thuận lợi tiếp tục gây ảnh hưởng do rào cản về ngôn ngữ, sự khác nhau về quy định giữa hai nước và phát sinh từ thực tế. Nhưng nhờ nỗ lực của các cơ quan, đơn vị hai nước và sự quyết tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa các chuyên gia, công chức, kỹ sư hai bên đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành.

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng Quảng Nam phối hợp với các nhà thầu phía Hàn Quốc thông tin kết quả thực hiện dự án. Đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến phát biểu, góp ý, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện, rút kinh nghiệm cũng như hoàn thành báo cáo kết quả thực hiện dự án cho cơ quan có thẩm quyền. Sở Xây dựng sẽ duy trì, tổ chức sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật tài trợ và tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị phía Hàn Quốc để xúc tiến các dự án mới trong tương lai.