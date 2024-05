Chính trị Hành quân về nguồn thăm Khu di tích lịch sử An ninh vũ trang Quảng Nam (QNO) - Ngày 10/5, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam và Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình Hành quân về nguồn thăm Khu di tích lịch sử An ninh vũ trang Quảng Nam tại xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP Quảng Nam và Đại tá Đỗ Văn Đông - Chính ủy BĐBP thành phố Đà Nẵng dâng hương tại Khu di tích lịch sử An ninh vũ trang Quảng Nam. Ảnh: HỒNG ANH

Tại khu di tích, Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ những Anh hùng, liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đầu tiên của Ban An ninh vũ trang tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của An ninh vũ trang Quảng Nam - Đà Nẵng.

Ngày 19/5/1961, tại làng Bhlô Hiền, huyện Hiên, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (nay là thôn Bút Tưa, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam), Ban An ninh vũ trang tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được thành lập theo quyết định của Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng với 7 đồng chí, do đồng chí Đinh Ngọc Cân làm tổ trưởng. Quân số ít, lại phải hoạt động, chiến đấu trong hoàn cảnh cực kì gian khổ, ác liệt nhưng những chiến sĩ An ninh vũ trang tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng luôn sắt son, trung kiên với Đảng, với cách mạng, kiên trì, bền bỉ bám đất, bám dân để xây dựng cơ sở chính trị, vận động và tổ chức quần chúng nhân dân đấu tranh với kẻ thù.

Đây là sự kiện có giá trị lịch sử lâu dài, đánh dấu sự ra đời và không ngừng phát triển của lực lượng BĐBP tỉnh Quảng Nam, BĐBP thành phố Đà Nẵng ngày nay.

Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng tặng quà già làng, trưởng bản, người có công với cách mạng, hộ nghèo tại xã Sông Kôn. Ảnh: HỒNG ANH

Năm 2015, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam đã tiến hành xây dựng công trình Khu di tích An ninh vũ trang Quảng Nam tại xã Sông Kôn, nơi đây trở thành địa chỉ đỏ về giáo dục về truyền thống của BĐBP, tăng cường quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.



Đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam và các nhà hảo tâm tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó xã Sông Kôn. Ảnh: HỒNG ANH

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố Đà Nẵng đã dành tặng 82 suất quà cho già làng, trưởng bản, người có công với cách mạng, hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó thuộc xã Sông Kôn.