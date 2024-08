Tài chính - Thị trường Hệ thống ngân hàng Quảng Nam kích cầu tín dụng cuối năm Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang kích cầu để tăng trưởng tín dụng cuối năm. Tuy vậy, để cung - cầu tín dụng gặp nhau, rất cần những giải pháp phù hợp.

Khách hàng vay vốn ở BIDV Quảng Nam. Ảnh: Q.VIỆT

Kích cầu tín dụng

Nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong những tháng cuối năm, nhiều ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang tăng cung ứng vốn thông qua hàng loạt gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn.

Với Vietcombank Quảng Nam, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có thể vay vốn sản xuất kinh doanh, mua nhà, mua xe… với nhiều chương trình lãi suất ưu đãi hấp dẫn.

Chương trình “Lãi suất cạnh tranh” dành nguồn vốn lớn cho khách hàng cá nhân vay mua bất động sản, xây sửa nhà, mua xe ô tô, vay tiêu dùng… với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,5%/năm áp dụng cho khách hàng trong 6 tháng đầu tiên với các khoản vay dưới 24 tháng.

Lãi suất từ 5,7%/năm trong 12 tháng đầu tiên với các khoản vay trên 24 tháng. “Lãi suất cạnh tranh” được Vietcombak Quảng Nam triển khai đến tận ngày 31/3/2025.

Theo ông Võ Văn Đức - Giám đốc Vietcombank Quảng Nam, ngân hàng dành nguồn vốn lớn triển khai chương trình “An tâm lãi suất” dành cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn trung, dài hạn để mua hoặc xây sửa bất động sản, vay sản xuất kinh doanh, vay mua ô tô, vay tiêu dùng với mức lãi suất chỉ từ 6,2%/năm tại các kỳ hạn trung và dài hạn.

Trong đó, lãi suất 6,2%/năm cố định trong 18 tháng; 6,5%/năm cố định trong 24 tháng; 8,0%/năm cố định trong 36 tháng; 9,5%/năm cố định trong 60 tháng. Chương trình kích cầu tín dụng cũng được áp dụng đến hết 31/3/2025.

Vietcombank Quảng Nam cũng đang áp dụng chương trình ưu đãi lãi suất vay sản xuất kinh doanh ngắn hạn với mức sàn lãi suất cho vay chỉ từ 4,8%/năm với khoản vay có thời hạn cho vay dưới 3 tháng.

Lãi suất cho vay của BIDV Quảng Nam khá ưu đãi so với mức lãi suất vay trên thị trường. Ngân hàng thương mại đang cho khách hàng vay mua nhà với hạn mức tối đa 100% giá trị tài sản đảm bảo, kỳ hạn vay đến 20 năm, lãi suất ưu đãi là 7,3% trong 6 tháng đầu tiên.

Tổ chức tín dụng dành cho khách hàng vay mua xe ô tô với hạn mức vay tối đa là 100% giá trị xe, thời gian vay tối đa 10 năm, lãi suất ưu đãi 7,3%/năm trong 12 tháng đầu. BIDV Quảng Nam cũng đang dành cho khách hàng vay kinh doanh với lãi suất chỉ 6%/năm tính theo dư nợ giảm dần.

Để tín dụng “chảy” vào nền kinh tế

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, đến cuối tháng 7, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 108.718 tỷ đồng.

Ngân hàng thương mại giúp khách hàng tiếp cận số hóa trong các giao dịch. Ảnh: Q.VIỆT

Theo ông Phạm Trọng - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam, nhiều ngân hàng thương mại kích cầu tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp cho khách hàng có thêm lựa chọn để vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm.

Tăng trưởng tín dụng không những mang lại lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển - xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu tăng của tỉnh.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đơn giản thủ tục cho vay, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp vay vốn tiêu dùng và đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

“Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đến cuối tháng 7 tăng 1,5% so với đầu tháng, tăng 1,76% so với đầu năm. Không thể không kích cầu tín dụng bởi kỳ vọng tăng trưởng dư nợ đến cuối năm phải đạt 6% so với cùng kỳ” - ông Trọng nói.

Ông Phạm Trọng cho biết: “Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam đang chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với nhiều giải pháp hỗ trợ.

Đồng thời tạo chuyển biến đối với các lĩnh vực cho vay ưu tiên gồm: cho vay nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu; cho vay công nghiệp hỗ trợ; cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao... vốn là động lực mạnh phát triển kinh tế”.