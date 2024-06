Giáo dục - Việc làm Học phí năm học 2024 - 2025 sẽ bằng mức thu năm học 2021 - 2022 (QNO) - Chiều 19/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc làm việc nghe Sở GD-ĐT báo cáo đề án quy định học phí năm học 2024 - 2025. Cùng dự có đại diện các ban HĐND tỉnh và sở, ban, ngành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: X.P

Theo Sở GD-ĐT, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97 (ngày 31/12/2023) về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 81 (ngày 27/8/2021) quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực GD-ĐT.

Trong đó quy định, đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, giữ ổn định mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do HĐND tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Vì vậy, UBND tỉnh xây dựng đề án trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2024 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Xét thực tế, trong những năm qua, tỉnh Quảng Nam chịu ảnh hưởng bất lợi của thiên tai và dịch COVID-19, đồng thời để đảm bảo triển khai thu học phí theo đúng Nghị định số 81 và Nghị định số 97 từ năm học 2024 - 2025, Sở GD-ĐT tham mưu xây dựng dự thảo đề xuất quy định mức học phí từ năm học 2024 - 2025 bằng mức thu học phí năm học 2021 - 2022.

Các thành viên dự cuộc họp tham gia ý kiến về đề án học phí. Ảnh: X.P

Cụ thể, theo đề án mức thu học phí mỗi tháng tương ứng với khu vực thành thị - nông thôn - miền núi đối với bậc học mầm non là 105 nghìn - 45 nghìn - 20 nghìn đồng; THCS là 60 nghìn - 30 nghìn - 15 nghìn đồng; THPT là 105 nghìn - 65 nghìn - 20 nghìn đồng.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn khẳng định sẽ ban hành nghị quyết mới về mức thu học phí đối với trẻ mầm non và giáo dục phổ thông từ năm học 2024 - 2025 theo quy định Nghị định số 97. Thống nhất khu vực áp dụng theo trường. Riêng đối với cơ sở mầm non, giáo dục mầm non công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, giáo dục thường xuyên cần xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật để có cơ sở trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết.