Xã hội Học sinh lan tỏa thông điệp phòng chống thiên tai (QNO) - Thử thách “1 phút xanh” với chủ đề “Một ngày làm phóng viên nhí về phòng chống thiên tai” đã góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về phòng chống thiên tai (PCTT) cho mọi người, nhất là trẻ em.

Học sinh được trải nghiệm làm phóng viên khi tham gia thử thách làm phim "1 phút xanh". Ảnh: C.N

Trải nghiệm làm phóng viên

Chỉ trong 4 tuần phát động, đã có đến 6.418 video của 11.248 “phóng viên nhí” của 56 tỉnh thành tham gia thử thách làm phim “1 phút xanh” với chủ đề “Một ngày làm phóng viên nhí về PCTT” .

Có thể nói, các "phóng viên nhí" đã tạo ra làn sóng tích cực trong việc giáo dục về PCTT trong trường học và tự tin hơn khi trải nghiệm vai trò của phóng viên, biên tập viên.

Theo ban tổ chức, cuộc thi “Một ngày làm phóng viên nhí về PCTT” trở thành sân chơi bổ ích, lý thú ngoài giờ học; giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng an toàn trước thiên tai. Đồng thời thể hiện bản thân, tiếng nói, góc nhìn của lứa tuổi học trò, kêu gọi hành động thông qua các sáng kiến, giải pháp để giảm thiểu tác động của thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trong cuộc sống.

Nhóm Vòm trời xanh lớp 7/14 (Trường THCS Nguyễn Du, Tam Kỳ) đưa ra giải pháp trồng cây xanh để thích ứng biến đổi khí hậu. Ảnh: C.N

“Các bạn nhỏ tham gia thử thách không chỉ được trải nghiệm mà còn góp phần hành động vì môi trường sống xanh và an toàn” - một phụ huynh có con tham gia cuộc thi nói.

“ Mỗi bài dự thi đều thể hiện nỗ lực, tâm huyết và sự quyết tâm của thí sinh trên toàn quốc. Nhiều video đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi. Nội dung tác phẩm dự thi của học sinh có tính sáng tạo. Nhiều em thể hiện tự tin, lôi cuốn khi truyền tải thông điệp, kiến thức, kỹ năng về PCTT. Nhiều video được quay ngoại cảnh hoặc có hình ảnh, đồ họa mô phỏng đẹp, âm thanh tốt; có em thể hiện video bằng tiếng Anh hoặc có phụ đề tiếng Anh, có video kèm ngôn ngữ ký hiệu.

Học sinh Quảng Nam với công tác PCTT

Nhiều video dự thi của học sinh ở Quảng Nam phản ánh tình hình, tác động của thiên tai, biến đổi khí hậu đến đời sống sinh hoạt tại địa phương nơi các em sinh sống. Từ đó khuyến cáo, hướng dẫn biện pháp ứng phó, kỹ năng PCTT đến nhiều người, nhất là trẻ em.

“ Tại cuộc thi “Một ngày làm phóng viên nhí về PCTT”, Quảng Nam đoạt 3 giải khuyến khích, 1 video được trao giải có hình ảnh ấn tượng, 11 video lọt vào vòng chung kết, 1 video đoạt giải nhất tuần tính theo lượt tương tác.

Nhiều giải pháp, sáng kiến PCTT, thích ứng biến đổi khí hậu được các em đề xuất, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Thông tin, kiến thức, kỹ năng về PCTT và thích ứng biến đổi khí hậu dưới góc nhìn của trẻ em bằng những bản tin, phóng sự phần nào cho thấy tầm quan trọng của công tác PCTT.

[VIDEO] - Trích đoạn video đoạt giải Khuyến khích của em Nguyễn Võ Ngọc Sâm (Trường THCS Nguyễn Khuyến, Núi Thành).

Qua video "PCTT, không của riêng ai", em Nguyễn Võ Ngọc Sâm, học sinh lớp 7/2 Trường THCS Nguyễn Khuyến (Núi Thành) đề xuất những biện pháp phù hợp với lứa tuổi mà học sinh cần làm để bảo đảm an toàn và PCTT.

Còn em Lê Phương Uyên, học sinh lớp 7/6, Trường THCS Nguyễn Du, TP.Tam Kỳ dự thi với tác phẩm "Tam Kỳ sẵn sàng ứng phó thiên tai năm 2024". Qua đó, chia sẻ kinh nghiệm chủ động PCTT ở địa phương mình như chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão ở nơi an toàn khi nghe tin có bão.

Ở nơi thường xảy ra sạt lở và từng xảy ra tình trạng này như ở các huyện miền núi của Quảng Nam, thì em Hồ Phạm Thị Thảo My, lớp 7/1 Trường PTDTBT TH &THCS Trà Nam (Nam Trà My) hay Đội xung kích Trường THCS Nguyễn Du (Bắc Trà My) cảnh báo nguy cơ và cách người dân địa phương phòng chống sạt lở như đào rãnh thoát nước nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Nhóm học sinh lớp 8/3 Trường THCS Quế Thuận (Quế Sơn) thì gửi đến cuộc thi thông điệp: sự gắn kết cộng đồng trong PCTT có thể giúp mọi người vượt qua bão tố.

[VIDEO] - Trích tác phẩm dự thi của nhóm Vòm trời xanh lớp 7/14 Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ).

Trong khi đó, nhóm Vòm trời xanh của lớp 7/14 Trường THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ) truyền đi thông điệp: mỗi người nói chung, mỗi học sinh nói riêng có thể góp phần vào việc PCTT và thích ứng biến đổi khí hậu từ việc đơn giản như trồng một cây xanh để cuộc sống xanh hơn, môi trường trong lành hơn, tương lai bền vững hơn..., bởi vì “Có một cây là có rừng”.

Thử thách làm phim “1 phút xanh” năm 2024 với chủ đề “Một ngày làm phóng viên nhí về phòng, chống thiên tai” do Cục Quản lý đê điều và PCTT (Bộ NN&PTNT) phối hợp với Vụ Cơ sở vật chất (Bộ GD-ĐT) và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản tổ chức với tổng giải thưởng và quà tặng trị giá 250 triệu đồng. Ban tổ chức trao 60 giải thưởng chính trong số 6.418 bài dự thi; trong đó có 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 40 giải Khuyến khích và 10 giải thưởng phụ cùng các giải tương tác hằng tuần; đồng thời chọn có 400 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Thông tin từ ban tổ chức, chỉ tính riêng số liệu online trên nhóm “1 phút xanh” đã có hơn 109 nghìn người theo dõi, bình luận; gần 1 triệu lượt thích và chia sẻ; hơn 723 nghìn lượt xem các bài dự thi. Ban tổ chức cuộc thi cho rằng, những con số này đã góp phần lan tỏa thông điệp về PCTT từ đội ngũ "phóng viên nhí" hùng hậu trên cả nước.