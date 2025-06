Thể thao Học sinh Quảng Nam giành 11 huy chương Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 (QNO) - Sáng nay 13/6, ông Phan Văn Hùng - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị - học sinh, sinh viên Sở GD-ĐT cho biết, Đoàn thể thao học sinh Quảng Nam tham gia môn bơi Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 diễn ra tại Huế đạt thành tích xuất sắc.

Võ Hoàng Quân của Quảng Nam trên bục nhận huy chương vàng. Ảnh: V.HÙNG

Đoàn thể thao học sinh Quảng Nam dự thi môn bơi đã xuất sắc giành được 11 huy chương; trong đó, 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Với kết quả này, đoàn Quảng Nam xếp vị thứ 5/53 tỉnh, thành phố.

Gương mặt thi đấu nổi bật nhất mang về huy chương vàng là Võ Hoàng Quân (lớp 4 Trường Tiểu học Sơn Phong - Hội An) nội dung 100m tự do độ tuổi 9 - 11.

Đội tiếp sức nam - nữ tiểu học Quảng Nam nhận huy chương bạc. Ảnh: V.HÙNG

Hai huy chương bạc ở nội dung 50m ếch nữ THPT thuộc về Nguyễn Ngọc Bảo Như (lớp 10 chuyên Địa Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm) và 4x50m tiếp sức nam - nữ tiểu học của Nguyễn Trà Giang (lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi - Tam Kỳ), Võ Hoàng Quân (lớp 4 Trường Tiểu học Sơn Phong - Hội An), Đoàn Nguyên Bảo Ngân (lớp 5 Trường Tiểu học Phù Đổng - Hội An), Nguyễn Phạm Gia Lâm (lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc - Hội An).

Niềm vui của thầy và trò đội bơi Quảng Nam. Ảnh: V.HÙNG

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 diễn ra tại Huế từ ngày 8 đến 16/6. Đoàn thể thao học sinh Quảng Nam có 30 vận động viên tham gia thi đấu ở 2 môn là bơi (25 vận động viên) và Vovinam (5 vận động viên).