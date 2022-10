Khơi dậy ý chí tự lực, tự cường

Thời gian qua, việc thực hiện học và làm theo gương Bác Hồ gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực đã khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và thu hút sự quan tâm hưởng ứng tích cực của các cấp ngành và nhân dân trong tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Ảnh: N.ĐOAN

Kinh nghiệm từ Duy Xuyên

Sau hơn 10 năm hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, đến cuối năm 2020, có 100% số xã của huyện Duy Xuyên được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Trong đó, 3 xã Duy Hòa, Duy Phước, Duy Trinh đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Với thành tích này, nhân dân và cán bộ huyện Duy Xuyên đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM và được UBND tỉnh tặng Bằng khen và thưởng công trình phúc lợi.

Ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên chia sẻ, nổi bật nhất trong xây dựng NTM của huyện là hệ thống giao thông được khớp nối đồng bộ. Hạ tầng khu trung tâm các xã khang trang, đặc biệt huyện chú trọng xây dựng NTM gắn với phát triển đô thị vùng đông.

Đến nay, dần hình thành các đô thị Duy Nghĩa, Duy Hải; thu hút nhiều dự án lớn, nổi bật như Nam Hội An - là đô thị mang tính động lực cho vùng đông của huyện và các vùng lân cận. Có hơn 99% số người dân hài lòng về kết quả xây dựng NTM của huyện.

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 534 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về thực hiện học và làm theo Bác; xét chọn và gửi khen thưởng cấp Trung ương 14 tập thể, cá nhân (được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ); có 3 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc được chọn xây dựng phim tư liệu, nhân rộng điển hình toàn quốc và giao lưu, gặp mặt tại hội nghị điển hình toàn quốc. Năm 2022, qua đánh giá một năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, UBND tỉnh tiếp tục tặng Bằng khen 19 tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc; giới thiệu 8 tập thể, cá nhân tiêu biểu tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” do Trung ương tổ chức.

Theo ông Nguyễn Thế Đức, thành công trong xây dựng NTM của Duy Xuyên cho thấy, cùng với chăm lo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân “chung tay, góp sức”, việc phát huy vai trò của cán bộ chủ chốt là hết sức quan trọng.

Vậy nên, huyện đã chú trọng công tác luân chuyển và bố trí cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Thực tiễn cho thấy, nơi nào người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực sự tâm huyết, trách nhiệm, vào cuộc thường xuyên, quyết liệt, sẽ tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM.

Đối với Duy Xuyên, việc phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân theo phương phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” có ý nghĩa quyết định chính đến tính bền vững của kết quả xây dựng NTM.

Việc lấy ý kiến hài lòng của người dân khi xét, đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM chính là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp đưa ra giải pháp, cam kết tiến độ xử lý những vấn đề người dân chưa hài lòng để đảm bảo xây dựng NTM bền vững.

“Duy Xuyên xác định đạt chuẩn NTM chỉ là kết quả bước đầu, việc duy trì, giữ chuẩn, nâng chuẩn theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025 càng khó khăn hơn, nếu dừng lại sẽ “rớt” chuẩn.

Cả hệ thống chính trị của huyện tiếp tục thực hiện tốt việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua yêu nước nhằm tạo khí thế hào hứng, phấn khởi, đồng thuận, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân xây dựng NTM trong giai đoạn mới” - ông Đức nói.

Tự giác học tập và làm theo

Từ năm 2016 đến nay, Quảng Nam đã tổ chức phát động, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả lĩnh vực, trọng tâm là phong trào “Quảng Nam chung sức xây dựng NTM” giai đoạn 2016 - 2020, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Quảng Nam chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 - 2020…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, qua các phong trào thi đua đã thu hút sự quan tâm và hưởng ứng tham gia của các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân.

Từ thực tiễn, đã xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến ở các cơ quan, đơn vị, địa phương với các mô hình hiệu quả, cách làm hay, tạo sức lan tỏa trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những điển hình có thể kể đến, như: Đảng ủy thị trấn Đông Phú (Quế Sơn) với mô hình xây dựng tuyến phố văn minh và nghĩa tình đồng đội giúp nhau làm kinh tế. Đảng bộ xã Trà Tân (Bắc Trà My) với mô hình “Dân vận khéo” qua hình thức mỗi đồng chí thành viên khối Đảng, Dân vận, Mặt trận và đoàn thể tiết kiệm 10 nghìn đồng/tuần để nuôi heo đất.

Hay mô hình “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” thuộc thôn An Hòa (xã Duy Trung, Duy Xuyên) đã vận động 87 hộ dân hiến 3.500m2 đất ở, 1.500m2 đất sản xuất nông nghiệp, tháo gỡ tường rào, nhà cửa, các công trình phụ trợ khác để mở rộng và bê tông hóa đường làng.

Các mô hình “Hòm thư góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, “Câu lạc bộ cựu chiến binh làm kinh tế, quản lý nhà trọ đảm bảo an toàn về an ninh trật tự”, nhận đỡ đầu con hội viên khó khăn với mức bình quân 1,2 triệu đồng/cháu/năm của Hội Cựu chiến binh phường An Sơn (Tam Kỳ)...

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng, thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm; đẩy mạnh việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao.

Đặc biệt, vai trò nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu không ngừng được phát huy; thể hiện tác phong công tác, tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề cấp bách, quan trọng của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh nhận thức, hành động đúng đắn về vai trò, ý nghĩa và tự giác học tập, làm theo gương Bác; tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng khoa học, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.