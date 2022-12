Ở bất kỳ chức vụ nào, cựu chiến binh Võ Văn Thanh (SN 1946, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và nêu cao tinh thần đảng viên gương mẫu, gần dân.

Ông Thanh thường xuyên nghiên cứu tư liệu để tham gia, đóng góp ý kiến với chi bộ, các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương. Ảnh: H.Q

Chuyện xây dựng Chi bộ Minh Đông

Ông Võ Văn Thanh quê ở Quế Sơn, tham gia bộ đội khi 16 tuổi và bị thương năm 1973. Sau giải phóng, ông Thanh xin chuyển sang ngành lâm nghiệp và được bố trí làm kiểm lâm viên huyện Bắc Trà My. Đến 1990, do sức khỏe không đảm bảo, ông xin về hưu khi mới 54 tuổi.

Đảng ủy thị trấn Trà My lúc ấy hiểu rõ phẩm chất chính trị, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của ông Thanh nên đã chỉ định tham gia Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, làm Bí thư Chi bộ Minh Đông thuộc Đảng bộ thị trấn Trà My.

Ông Thanh kể, Chi bộ Minh Đông thời điểm năm 1994 chỉ mới thành lập, công tác kết nạp đảng viên gặp nhiều khó khăn. Với nhiệm vụ trên vai, ông bắt tay ngay vào việc vận động các cán bộ về hưu, cựu chiến binh đang sinh sống trên địa bàn tham gia sinh hoạt chi bộ.

Ông Võ Văn Thanh được Công an Quảng Nam tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2008 - 2013. Ông vinh dự nhận 8 chữ vàng danh dự “Trọn nghĩa nước non, vẹn tình đồng đội” do Hội Cựu chiến binh tỉnh khen tặng.

Về sau, khi các nghị quyết của Trung ương về tiêu chuẩn đảng viên ra đời, ông Thanh như tháo được nút thắt. Những sinh viên, cán bộ trẻ địa phương đã qua lớp cảm tình Đảng, ông Thanh đều nắm bắt, xác minh lý lịch và đề xuất kết nạp Đảng.

“Đến năm 2000, Chi bộ Minh Đông có 7 đảng viên, là chi bộ có tuổi đời trẻ nhất Đảng bộ thị trấn Trà My. Hàng tháng, sau các buổi sinh hoạt, nắm bắt ý kiến đảng viên, tôi làm việc với Ban quân dân chính thôn để triển khai các nghị quyết đã ban hành.

Bất kỳ vấn đề nào, tôi cũng thẳng thắn đưa ra ý kiến, dám nhận khuyết điểm, không né tránh. Nhờ đó chi bộ luôn được nhân dân đồng tình ủng hộ trong các hoạt động; liên tục được các cấp ủy khen tặng danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh” - ông Thanh nói.

Ảnh: H.Q

Khi Chi bộ Minh Đông dần phát triển, số lượng đảng viên tăng lên, ông Thanh được Đảng ủy thị trấn Trà My phân công tham gia sinh hoạt ở các chi bộ gặp khó khăn. Qua nắm tình hình chi bộ, tâm tư đảng viên, ông cùng các đồng chí đứng đầu chi bộ củng cố tổ chức, đổi mới phương thức sinh hoạt, góp phần xây dựng Đảng bộ Trà My vững mạnh.

Gương mẫu, đi đầu

Ông Thanh nói, để đảng viên nghe và tin, trước tiên bản thân phải giữ tác phong chuẩn mực, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Do đó, bên cạnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, ông tiên phong trong xây dựng mô hình kinh tế vườn và nuôi bò lai trên địa bàn.

Mô hình này từng đại diện Bắc Trà My tham gia báo cáo điển hình tại tỉnh và bản thân ông Thanh được UBND tỉnh khen tặng danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

“Điều kiện kinh tế Bắc Trà My trước đây còn nhiều khó khăn, rất nhiều đảng viên còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Do đó, với vai trò người đứng đầu chi bộ, tôi phải làm gương để đảng viên thay đổi nhận thức, nỗ lực làm ăn từ chính điều kiện sẵn có” - ông Thanh chia sẻ.

Năm 2016, dù xin thôi giữ chức Bí thư Chi bộ Minh Đông nhưng đảng viên Võ Văn Thanh vẫn đều đặn tham gia sinh hoạt chi bộ, tham gia sinh hoạt Hội Cựu chiến binh thị trấn Trà My và được giao nhiệm vụ phụ trách Chi hội Người cao tuổi. Ở bất kỳ cương vị và tham gia tổ chức nào, ông Thanh vẫn giữ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, người đảng viên gương mẫu.

Ông nói, đã có Chi hội Người cao tuổi, nhưng nếu không có hoạt động nào cho hội viên thì người đứng đầu cần xem xét lại. Nhận thấy người cao tuổi khó sinh hoạt tập trung do vấn đề tuổi tác, ông Thanh trực tiếp đến từng nhà thăm hỏi, động viên các hội viên nêu cao vai trò của mình trong việc nuôi dạy con cháu. Đồng thời tập hợp ý kiến hội viên và mạnh dạn đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến người cao tuổi lên cấp trên.

Trong tổ dân phố, ông Thanh được người dân kính trọng, nhất là thế hệ trẻ. Mỗi đợt tuyển nghĩa vụ quân sự địa phương, ông lấy câu chuyện bản thân để động viên con cháu trong tổ dân phố tham gia nghiêm túc và chấp hành tốt các quy định khi vào quân ngũ. Phát hiện người trẻ nào lệch lạc về tư tưởng hay thường xuyên ngỗ nghịch, quậy phá, ông cũng tìm cách khuyên răn để họ điều chỉnh, phấn đấu làm ăn và chấp hành quy định pháp luật.

“Là đảng viên, ở độ tuổi nào cũng có thể góp sức xây dựng quê hương bằng chính khả năng của mình. Tôi giờ gần 75 tuổi, chủ yếu góp cái tinh thần, ủng hộ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước ban hành.

Vấn đề vướng mắc liên quan đến đời sống người dân thì tôi sẽ thẳng thắn góp ý. Quê hương đổi mới, cuộc sống người dân phát triển thì chính là niềm vui của người đảng viên” - ông Thanh nói.