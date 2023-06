Nữ cảnh sát giao thông học và làm theo gương Bác

Luôn tận tụy, nỗ lực hết mình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng vinh dự là gương mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong toàn lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2019 - 2023.

Nữ CSGT Trần Phạm Khánh Hoàng trong một buổi tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học. Ảnh: T.C

Năng nổ trong tuyên truyền

Trong công việc của đơn vị cũng như ở vai trò Ủy viên Ban chấp hành Đoàn cơ sở khối Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Quảng Nam, nữ cảnh sát giao thông (CSGT) Trần Phạm Khánh Hoàng luôn nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ.

Gần như không thiếu vắng trong các buổi tuyên truyền, nhiều lần, chị còn được đơn vị điều động tham gia tuần tra kiểm soát trong bối cảnh lực lượng được tăng cường cho công tác phòng chống dịch COVID-19 hoặc dẫn đoàn trong các sự kiện lớn. Quỹ thời gian ít ỏi còn lại được phân phối cho rất nhiều hoạt động tình nguyện của Đoàn Thanh niên cơ sở.

Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng chia sẻ, trong quá trình công tác lẫn trong sinh hoạt thường ngày, chị luôn lấy Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân làm “kim chỉ nam”.

“Những điều Bác Hồ dạy là động lực cho tôi học và làm theo trong hoạt động chuyên môn cũng như khi tham gia các phong trào, sự kiện của hội, đoàn thể ở đơn vị. Tự hào trong màu áo của chiến sĩ CSGT, tôi luôn dặn lòng mình phải không ngừng học tập, nỗ lực rèn luyện” - Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng chia sẻ.

Những buổi tuyên truyền ít khi thiếu vắng nữ CSGT duyên dáng, hoạt ngôn của Phòng CSGT đường bộ, đường sắt này. Với mỗi đối tượng tuyên truyền, Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng đều chủ động tìm tòi những câu chuyện, tình huống gần gũi, sát với thực tế nhất để có thể bắt chuyện, từ đó trao đổi, giải đáp các thắc mắc, phổ biến một cách dễ hiểu, dễ nhớ những quy định, điều luật, đưa ra khuyến cáo để đạt hiệu quả cao nhất cho buổi tuyên truyền.

Sự thân thiện, cách kể chuyện mộc mạc nhưng lôi cuốn của nữ Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng để lại nhiều ấn tượng đẹp tại hàng trăm buổi tuyên truyền ở khắp các địa bàn, từ miền xuôi lên miền ngược...

Nỗ lực vì việc chung

Lãnh đạo Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh cho hay, trong công việc, Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và tận tụy. Cách làm việc khoa học, bám sát những chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị giúp chị nhanh chóng hoàn thành được các nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị ban hành nhiều kế hoạch công tác chuyên môn, phục vụ báo cáo định kỳ, đột xuất đúng và sớm trước hạn.

Trong những ngày căng thẳng vì dịch COVID-19, Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng cùng đồng nghiệp lặng lẽ chia sẻ những phần việc cho anh em đơn vị được tăng cường bám các chốt kiểm soát.

Có thời điểm, chị cùng các nữ cán bộ CSGT tham gia tuần tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường. Những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng, chị cũng có mặt trong đội đón, dẫn đoàn.

Bền bỉ và cần mẫn, nhiều chuyến tình nguyện của tuổi trẻ công an cũng không thiếu vắng gương mặt chị, khi thì trong vai trò người dẫn chương trình, khi thì khoác áo xanh đến thăm, tặng quà cho trẻ em nghèo, gia đình khó khăn.

Nhiều công trình, phần việc mà Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng tham gia cùng tuổi trẻ đơn vị, tuổi trẻ Công an tỉnh vẫn còn ghi dấu ấn trong cộng đồng.

Công trình “Xung kích thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chung tay cùng cộng đồng”, hay phần phần việc “Tuyên truyền luật giao thông tại trường học”, công trình “Cổng trường an toàn giao thông”, mô hình “Giao lộ an toàn - văn minh: Hãy là người văn minh khi tham gia giao thông” đã và đang phát huy được hiệu quả thiết thực ở nhiều trường học.

Rất nhiều buổi tuyên truyền được tiếp nối, nhằm lan tỏa trách nhiệm, thay đổi thái độ của cộng đồng khi tham gia giao thông, trong đó có dấu ấn của tuyên truyền viên mẫn cán Trần Phạm Khánh Hoàng...

Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng là gương mặt đại diện tuổi trẻ của Công an Quảng Nam được tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong toàn lực lượng công an nhân dân (giai đoạn 2019 - 2023), đồng thời vừa được Công an tỉnh biểu dương trong phong trào thi đua ái quốc giai đoạn 2018 - 2023.

“Tuổi trẻ sẽ đẹp hơn khi bản thân mình biết học hỏi, làm theo lời Bác, biết lắng nghe và chia sẻ trách nhiệm của mình với đơn vị và cộng đồng. Với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, của đơn vị, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ lực, trong hành trình dài phía trước” - Đại úy Trần Phạm Khánh Hoàng tâm sự.