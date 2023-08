"Ông Hải mặt trận" gần dân

Gần 10 năm với cương vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (TP.Tam Kỳ), ông Lê Minh Hải được biết đến là người luôn tâm huyết với công việc, biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời.

Ông Lê Minh Hải (thứ hai, bên trái) thăm, tặng quà chọ hộ nghèo vào tết cổ truyền. Ảnh: C.T.V

Là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hải 9 năm liền (2014 - 2022) được đánh giá là cán bộ, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Với sự tận tụy của mình, ông được nhiều người dân tin cậy và thường gọi với cái tên “Ông Hải mặt trận”. Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú được tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023. Có được kết quả này phải kể đến sự đóng góp tích cực của ông Lê Minh Hải.

Sâu sát cơ sở

Năm 2002, phường An Phú được thành lập trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã Tam Phú. Quá trình phát triển đô thị “nóng” vùng đông Tam Kỳ, trong đó có phường An Phú kéo theo nhiều vấn đề cần giải quyết.

Ông Lê Minh Hải với trách nhiệm Chủ tịch Mặt trận phường đã tổ chức, vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời trực tiếp đi cơ sở, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tiêu biểu như dự án cầu Kỳ Phú 1, 2 và đường dẫn, đường Tam Kỳ - Tam Thanh, đường Nguyễn Tất Thành, các khu dân cư cầu cầu Kỳ Phú 1, 2, khu dân cư Tây An Hà Quảng Phú, khu dân cư An Phú… đạt kết quả, đến nay chưa có trường hợp nào phải thực hiện cưỡng chế thu hồi đất.

Phong trào thi đua chung sức xây dựng đô thị văn minh, Mặt trận cùng hệ thống chính trị phường An Phú đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương chung.

Cụ thể, ông Lê Minh Hải đã triển khai tới người dân trên địa bàn các khối phố An Hà Trung, An Hà Đông, An Hà Nam, Phú Phong, Ngọc Nam Phú Ân và Phú Trung hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để nâng cấp, mở rộng tuyến đường giao thông kiệt hẻm nội thị trên địa bàn phường An Phú.

Ông Tống Văn Tình (ở khối phố Phú Ân), chia sẻ: “Khi dự án mở rộng đường bê tông, gia đình tôi cũng bị ảnh hưởng nhiều về lợi ích, vì diện tích đất đường đi ngang qua nhà rộng. Nhưng sau khi nghe cán bộ mặt trận phường và khối phố đến vận động việc hiến đất mở đường, gia đình tôi đồng ý hiến đất và cây cối vì lợi ích chung... ”.

Ông Nguyễn Ngọc Thùy - Bí thư Chi bộ, Trưởng khối phố Phú Ân cho biết: “Ông Lê Minh Hải là cán bộ nhiệt huyết, luôn sát dân, sâu sát cơ sở, tích cực phối hợp với khối phố tuyên truyền vận động để người dân đồng thuận tham gia các phong trào, trong đó sẵn sàng hiến đất và vật kiến trúc phục vụ công trình công cộng… ”.

Mở rộng khối đoàn kết

Phát huy vai trò Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, ông Lê Minh Hải thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy trong triển khai công tác mặt trận và phối hợp với chính quyền, các đoàn thể phường thực hiện nhiều phong trào ý nghĩa.

Mới đây, địa phương triển khai mô hình “Tôn giáo chung tay cùng khu dân cư bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp” và các phong trào “An Phú chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”; thành lập, duy trì hoạt động 16 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, mô hình về đoàn kết chấp hành pháp luật giữ gìn an ninh trật tự với 17 nhóm, 97 thành viên.

Ông Lê Minh Hải nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích xuất sắc 20 năm tổ chức Ngày hội đoàn kết dân tộc. Ảnh: C.T.V

Từ năm 2017 đến nay Mặt trận phường đã tiến hành 9 cuộc giám sát chuyên đề tập trung vào các nội dung chủ yếu như giám sát chính quyền trong việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Chủ trì tổ chức 7 hội nghị phản biện xã hội, trong đó 5 hội nghị phản biện về dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND phường; 2 hội nghị về kế hoạch phát triển giáo dục trên địa bàn phường đến năm 2025 và Kế hoạch xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2021 - 2025.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác mặt trận, ông Hải cho biết: “Để tuyên truyền, vận động được nhân dân thì trước hết bản thân mình phải có sự hiểu biết sâu rộng các hoạt động của Mặt trận, gương mẫu đi đầu trong mọi việc. Đặc biệt, thường xuyên xuống cơ sở, biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - ông Trần Phi Hùng nhận xét: “Ông Lê Minh Hải là một trong những cán bộ trẻ, trưởng thành từ công tác mặt trận cơ sở, năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết, sáng tạo trong công việc, có uy tín trong nhân dân... Ông Hải cũng đã đóng góp tích cực vào kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận trong giai đoạn mới…”.