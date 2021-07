Tam Kỳ sôi nổi thi đua noi gương Bác

AN NHI | 05/07/2021 09:00

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn Tam Kỳ ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, các điển hình tiên tiến, tạo ra hiệu ứng tích cực.

Thành ủy Tam Kỳ tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh: A.NHI

Hội LHPN xã Tam Thanh thời gian qua nổi lên là điển hình trong phong trào học và làm theo gương Bác. Rất cụ thể và thiết thực, hội chọn những nội dung gắn liền với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của địa phương để phát động hội viên tham gia.

Theo bà Võ Thị Kim Thu - Chủ tịch Hội LHPN xã, ngoài việc phối hợp, hội còn đăng ký đảm nhận thực hiện tiêu chí về môi trường, thu gom và xử lý rác thải, tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh công cộng nhằm hưởng ứng phong trào “Phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Mô hình “nhà sạch - vườn đẹp - đường không rác” gắn với xây dựng “gia đình 5 không 3 sạch” được chi hội phụ nữ các thôn hưởng ứng sôi nổi.

Đặc biệt, phong trào “nuôi heo đất” tiết kiệm chi phí hàng ngày giúp nhau phát triển kinh tế được hội viên phụ nữ toàn xã hưởng ứng tạo ra sức lan tỏa khá lớn. Nhờ đó mà từ năm 2016 đến nay, hội đã hỗ trợ 5 phương tiện sinh kế, sửa chữa và xây mới 7 mái ấm tình thương, nhận đỡ đầu 6 trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trao 5 sổ tiết kiệm và hỗ trợ hơn 100 phụ nữ nghèo với tổng số tiền 200 triệu đồng.

Ngoài ra, vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, hội tổ chức chương trình “Bánh tét ngày xuân”, tặng 600 đòn bánh tét cho hộ nghèo của xã với số tiền hơn 37 triệu đồng. Với những kết quả đạt được, năm 2020 Hội LHPN xã Tam Thanh được UBND tỉnh tặng bằng khen nhân sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 (15.5.2016) của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong phong trào học tập và làm theo Bác đang diễn ra khá sinh động trên địa bàn TP.Tam Kỳ, còn rất nhiều mô hình hiệu quả, cách làm hay, gương điển hình tiêu biểu, như mô hình “Camera giám sát an ninh”, “Tiếng loa an ninh” của phường Tân Thạnh; phong trào “Phụ nữ Tam Kỳ - cử chỉ đẹp, sống văn minh” của Hội LHPN thành phố. Công an thành phố cũng để lại ấn tượng với phong trào “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Cấp phát chứng minh nhân dân cho người cao tuổi” hay Đoàn thanh niên thành phố với mô hình “Ngày thứ Bảy tình nguyện tư vấn thủ tục hành chính”.

Bên cạnh đó, nhiều gương cá nhân điển hình học và làm theo Bác về tính gương mẫu, dám nghĩ dám làm, tâm huyết và đầy trách nhiệm với cộng đồng như ông Phạm Công Chức - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường An Sơn, ông Huỳnh Kim Xuân - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận khối phố Mỹ Hòa (phường An Mỹ), bà Lưu Thị Trinh - Bí thư Chi bộ khối phố 3 (phường An Sơn)…

Theo ông Trình Minh Đức - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đã triển khai thực hiện Chỉ thị 05 khá hiệu quả.

Nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác, Thành ủy đề ra những nội dung đột phá, đó là xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, quan liêu, nêu cao tinh thần trách nhiệm “nói đi đôi với làm”.

Qua 5 năm triển khai, kết quả đạt được khá quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên; thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân tham gia.