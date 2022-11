Thực hiện Chỉ thị 05 tại Đông Giang: Lan tỏa gương điển hình

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở huyện Đông Giang xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức lan tỏa trong đời sống.

Mô hình “Nồi cháo chiến sĩ” được đánh giá là điển hình của công tác dân vận trong tình hình mới. Ảnh: CT

Những điển hình

Chưa tới 4 giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ là đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Chi đoàn và hội viên Hội Phụ nữ Công an huyện Đông Giang đã tập trung tại nhà bếp tập thể của đơn vị để tham gia nấu cháo tình thương. Khoảng 6 giờ, cháo được vận chuyển tới Trung tâm Y tế Đông Giang, nhiều hộp sữa, ổ bánh mì cũng được tập kết sẵn.

Trong vòng 30 phút, 170 suất cháo nóng hổi, kèm theo bánh mì, sữa đã cấp phát cho bệnh nhân và người nhà ở lại chăm sóc. Nhận suất ăn sáng, bệnh nhân Đinh Thị Kim tâm sự: “Cảm ơn chiến sĩ công an đã luôn quan tâm, chia sẻ với người bệnh một cách thiết thực và ý nghĩa”.

Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đông Giang - Trung úy Hôih Ngọc cho biết, hoạt động xã hội với chương trình “Nồi cháo chiến sĩ” do Chi đoàn phối hợp cùng Hội Phụ nữ Công an huyện tổ chức.

Đây là chương trình nhằm hiện thực hóa việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, các cán bộ, chiến sĩ là ĐVTN, hội viên phụ nữ dành dụm, đóng góp kinh phí để mua lương thực, thực phẩm tươi.

Đều đặn vào sáng sớm thứ Năm tuần cuối cùng mỗi tháng, họ tề tựu nấu cháo, đặt mua bánh mì, sữa để cấp phát cho bệnh nhân, góp phần động viên họ trong lúc khó khăn.

Trung úy Hôih Ngọc cho hay, chương trình “Nồi cháo chiến sĩ” được triển khai từ năm 2015 và duy trì cho đến nay. Ngoài ra, Chi đoàn còn thực hiện chương trình “Giọt hồng sẻ chia”, tham gia ngân hàng máu sống của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Nguyễn Thị Thảo góp phần khơi dậy giá trị kinh tế của sản vật bản địa. Ảnh: CT

Noi gương Bác về tinh thần không ngừng tìm tòi, sáng tạo, vượt khó, vươn lên trên chính mảnh đất quê hương, đảng viên trẻ Nguyễn Thị Thảo ở thôn Gừng (thị trấn Prao) nỗ lực quảng bá loại dược liệu quý của núi rừng Đông Giang với sản phẩm rượu Ka Kun.

Chị Thảo còn mở cơ sở sản xuất, đăng ký thương hiệu các sản phẩm của núi rừng để nhiều nơi biết đến. Rượu Ka Kun được công nhận sản phẩm OCOP hạng 3 sao.

Cơ sở của chị Thảo không chỉ thu mua củ ka kun, giải quyết đầu ra cho nông sản địa phương, tạo thu nhập ổn định cho khoảng 25 lao động. Năm 2020, Huyện ủy Đông Giang đã chọn Nguyễn Thị Thảo là gương tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 để tham gia triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”.

Triển khai sâu rộng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Giang - ông Lê Duy Thắng cho biết, tháng 5/2021, địa phương triển khai thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05.

Nhiều việc đã được Huyện ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đổi mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, học tập. Đông Giang còn chú trọng phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng mô hình, điển hình tiên tiến. Việc kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm sâu sát, nhờ đó giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên thấy hạn chế, khuyết điểm mà kịp thời chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa…

Những tấm bảng ghi nội dung chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên được treo trang trọng tại trụ sở làm việc của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Ảnh: CT

Vào trụ sở tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Đông Giang, không khó nhận ra những tấm bảng ghi nội dung các chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên; 27 biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và 19 điều đảng viên không được làm treo trang trọng và dễ nhìn.

Theo bà Đinh Thị Thúy Hồng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đông Giang, cơ quan, đơn vị, địa phương đều niêm yết công khai các nội dung nêu trên, để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Trước đây, Huyện ủy phát hành sổ tay kế hoạch đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và yêu cầu đăng ký nội dung thực hiện. Thì nay, sổ tay được biên soạn lại, gắn trách nhiệm nêu gương giai đoạn 2022 - 2025 để cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký việc cần làm theo.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Kết luận 01, những mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo về học và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở Đông Giang tiếp tục được duy trì, hình thành và nhân rộng.

Tiêu biểu như các mô hình “Phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống”, “Nhóm đổi công”, “Giỏ rác nhà ta”… do phụ nữ thực hiện; nông dân áp dụng phong trào “5 không, 3 có, 3 sạch”, duy trì 6 tổ hội nghề nghiệp; ĐVTN với phong trào “Thanh niên Đông Giang khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Bà Thúy Hồng đánh giá, các mô hình sáng tạo, gương điển hình tiêu biểu đã tạo sức lan tỏa lớn trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của huyện; các vấn đề bức xúc, nổi cộm cũng được giải quyết kịp thời, hiệu quả.