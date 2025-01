Xã hội Hội An: Ra mắt mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” (QNO) - Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Hội An đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về ATGT.

Ra mắt mô hình "Cổng trường ATGT" tại Trường THCS Phan Bội Châu. Ảnh: K.K

Đáng chú ý, đội đã phối hợp với công an các phường Minh An, Cẩm An và 2 trường THCS Nguyễn Duy Hiệu, THCS Phan Bội Châu ra mắt, triển khai mô hình “Cổng trường ATGT”.

Theo Thiếu tá Trần Hoàng Linh - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Hội An, việc ra mắt mô hình “Cổng trường ATGT” nhằm huy động lực lượng, sức mạnh hệ thống chính trị cùng với nhà trường, phụ huynh học sinh thực hiện tốt các quy định về trật tự ATGT đường bộ; kịp thời phòng ngừa, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông TP.Hội An và công an các xã, phường đã phổ biến đến cán bộ, giáo viên và học sinh những điểm mới của Luật Trật tự ATGT đường bộ 2024 và Nghị định số 168, ngày 26/12/2024 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nữ cảnh sát giao thông Công an TP.Hội An tham gia tuần tra kiểm soát trên đường vào chiều tối ngày 26/1/2025 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Giáp Thìn). Ảnh: K.K

Trọng tâm là nhấn mạnh hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông và được quy định tăng mức xử phạt cao như: Vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, không có giấy phép lái xe, hay giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Để đảm bảo trật ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ - 2025, Công an TP.Hội An khuyến cáo tất cả các tầng lớp nhân dân, kể cả các em học sinh tự giác nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật liên quan, giữ an toàn của chính mình và vì nhà là nơi để về.