Quốc phòng - An ninh Hội An tập huấn công tác phòng chống khủng bố (QNO) - Sáng 20/11, UBND TP.Hội An và Ban Chỉ đạo phòng chống tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố thành phố tổ chức hội nghị tập huấn về công tác phòng chống khủng bố (PCKB) trên địa bàn.

TP.Hội An tổ chức tập huấn về công tác PCKB. Ảnh: PHAN SƠN

Tham dự tập huấn có đại biểu Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An; lãnh đạo các hội, đoàn thể; thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống tập trung đông người phá rối an ninh trật tự, bạo loạn, khủng bố thành phố; lãnh đạo Công an thành phố và một số công ty, ngân hàng, bệnh viện... trên địa bàn.

Hội nghị được Thượng tá Nguyễn Xuân Thìn - Phó Trưởng phòng PA02 Công an tỉnh Quảng Nam triển khai chuyên đề về tình hình liên quan đến an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội hiện nay trên thế giới, khu vực tác động đến công tác PCKB ở Việt Nam; chuyên đề về nhận thức khủng bố và PCKB, tổ chức PCKB; hướng dẫn xử lý một số tình huống khủng bố thực tế có thể xảy ra.

Qua đó trao đổi, cập nhật kiến thức, kinh nghiệm về công tác PCKB, nâng cao khả năng phối hợp để thực hiện có hiệu quả công tác PCKB, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Hội An.