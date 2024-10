Tài chính - Thị trường Hội An thử nghiệm xây dựng tuyến phố văn minh trong khu phố cổ UBND TP.Hội An vừa ban hành Kế hoạch xây dựng thí điểm tuyến phố văn minh thương mại tại đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai trong khu phố cổ.

Một góc tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai trong khu phố cổ Hội An. Ảnh: PHAN SƠN

Các nội dung chính sẽ được triển khai gồm tuyên truyền, vận động người dân, người kinh doanh đồng hành xây dựng tuyến phố văn minh; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kinh doanh, trưng bày, quảng cáo tại khu phố cổ theo quy định của UBND tỉnh Quảng Nam; xây dựng tuyến phố nói không túi ny lon và rác thải nhựa; xây dựng nếp sống văn minh thương mại, thái độ thân thiện trong giao tiếp, ứng xử với du khách, không gian lận, chèo kéo, chèn ép khách hàng, duy trì xây dựng 9 nội dung trong Đề án “Hội An - Nhân tình, thuần hậu”.

Qua đó chỉnh trang tuyến phố, quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại - dịch vụ phù hợp không gian khu phố cổ, từng bước hướng đến xây dựng thành khu phố tham quan, mua sắm văn minh, an toàn, thân thiện; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, văn minh, an toàn và thân thiện đáp ứng nhu cầu tham quan, mua sắm của du khách khi đến tham quan phố cổ Hội An.

Dự kiến trong năm 2024, TP.Hội An sẽ công bố và thực hiện hoạt động thử nghiệm xây dựng tuyến phố văn minh tuyến phố Trần Phú (đoạn giao với đường Nguyễn Huệ đến Chùa Cầu) và Nguyễn Thị Minh Khai. Đến năm 2025 sẽ nhân rộng ra toàn bộ khu phố cổ và vùng đệm.