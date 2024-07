Quốc phòng - An ninh Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Điện Bàn thành lập được 11 Chi hội Cựu Công an nhân dân cơ sở (QNO) – Sáng 3/7, Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác trọng tâm những tháng còn lại của năm 2024.

Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Điện Bàn sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Ảnh: C.A

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Cựu Công an nhân dân thị xã Điện Bàn đã xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra như tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân thị xã; phối hợp Đảng ủy, chính quyền các xã, phường thành lập 11 Chi hội Cựu Công an nhân dân cơ sở.

Triển khai, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia hoạt động Hội và phong trào thi đua ở địa bàn nơi cư trú; gương mẫu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực phối hợp, hỗ trợ, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn cơ sở.

Thời gian tới, Hội Cựu Công an nhân dân thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh hoạt động của hội, tiếp tục củng cố tổ chức hội, kiện toàn nhân sự, tập trung phát triển hội viên mới; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội của hội và các chi hội cơ sở; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiến tiến về hoạt động hội; đưa hoạt động của hội từng bước đi vào nề nếp.