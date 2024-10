Tòa soạn & bạn đọc Hội nghị cộng tác viên tiêu biểu Báo Quảng Nam: Tiếng nói người đồng hành Những đánh giá, góp ý của cộng tác viên và lãnh đạo các đơn vị, địa phương phối hợp với Báo Quảng Nam trong năm 2024 đã được ghi nhận để cùng hướng đến mục tiêu chung, đó là không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời đại số.

Báo Quảng Nam khen thưởng CTV tiêu biểu xuất sắc năm 2024. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Thông tin kịp thời, hiệu quả

Tại hội nghị cộng tác viên (CTV) tiêu biểu và các đối tác do Báo Quảng Nam tổ chức cuối tuần qua, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh và CTV đã đóng góp nhiều ý kiến đối với Báo Quảng Nam.

Hầu hết bày tỏ vui mừng khi từ đầu năm 2024, Báo Quảng Nam đổi mới, chuyên nghiệp hóa quy trình quản trị tòa soạn và hoạt động xuất bản trên môi trường số; chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, chất lượng tác phẩm ngày càng nâng cao; công tác phối hợp đạt hiệu quả cao...

Phối hợp với Báo Quảng Nam nhiều năm qua, ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Quảng Nam nói, Báo Quảng Nam đã có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, chẳng hạn như phối hợp với BHXH tổ chức chương trình tọa đàm và nhiều chương trình, nội dung khác để đưa chính sách BHXH, bảo hiểm y tế đến mọi người dân.

Ông Nguyễn Thanh Danh - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Quảng Nam đánh giá cao hiệu quả phối hợp với Báo Quảng Nam. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Cùng quan điểm, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My đánh giá, Báo Quảng Nam thông tin kịp thời, toàn diện về tình hình mọi mặt của Nam Trà My, nhất là tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn - nhiệm vụ được huyện đặt lên hàng đầu.

Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ huyện Nam Trà My tái thiết sau thiên tai một phần là nhờ thông tin kịp thời từ Báo Quảng Nam.

Đặc biệt, Nam Trà My được xem là thủ phủ sâm Ngọc Linh, việc Báo Quảng Nam tập trung tuyên truyền, đưa tin chính xác về sâm Ngọc Linh góp phần bảo vệ, phát triển loài cây dược liệu quý này và qua đó, góp phần phát triển kinh tế của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng PA 03 Công an tỉnh bày tỏ, sự đồng hành của Báo Quảng Nam trong việc thông tin, tuyên truyền về hoạt động của ngành công an, “phủ xanh” thông tin tích cực đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Ông Thủy mong rằng, thời gian tới, Báo Quảng Nam thông tin rộng hơn, sâu hơn về các mặt hoạt động của Công an tỉnh để góp phần bảo vệ sự an toàn cho nhân dân và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam - Nguyễn Văn Mau phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ông Nguyễn Văn Mau - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho rằng, Báo Quảng Nam từng bước nâng cao hiệu quả tuyên truyền và năm nay tuyên truyền rất tốt hoạt động của MTTQ các cấp, nhất là đại hội Mặt trận các cấp.

“Báo Quảng Nam thực hiện tốt chương trình phối hợp đã ký kết với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và phản ánh dư luận xã hội. Nhờ vậy, Mặt trận nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội, qua đó góp phần củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - ông Mau nói.

Lan tỏa thông tin…

Nhà báo Hồ Duy Lệ - nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, dù đã nghỉ hưu 20 năm nhưng vẫn cộng tác với Báo Quảng Nam. Ông đọc báo in thường xuyên và theo dõi báo điện tử hằng ngày bằng điện thoại và bày tỏ vui mừng trước sự phát triển, đổi mới của Báo Quảng Nam.

Nhà báo Hồ Duy Lệ - nguyên Tổng Biên tập Báo Quảng Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Còn với CTV Đặng Kế Đông, ngoài đánh giá cao chất lượng các ấn phẩm và cho rằng việc tổ chức chuyên đề của báo khiến CTV cảm thấy có trách nhiệm và năng động, CTV thường xuyên trên mảng ảnh này còn góp ý: “CTV cần được thông báo sớm về chủ đề các chuyên đề thì sẽ chủ động trong tác nghiệp”.

CTV Lê Văn Chương, người có nhiều tác phẩm ký, ghi chép, phóng sự ấn tượng trên Báo Quảng Nam cho biết, là phóng viên thường trú khu vực của một tờ báo ngành, anh tác nghiệp dọc dài dải đất miền Trung nhưng vùng đất, con người Quảng Nam luôn để lại cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Đó là lý do anh dành nhiều thời gian ở vùng đất này để tìm kiếm chất liệu viết bài và xem Báo Quảng Nam như ngôi nhà thứ hai của mình.

“Báo Quảng Nam quy tụ được nhiều CTV, thu hút nhiều cây bút uy tín trong cả nước, có nhiều tác phẩm chất lượng, đưa nhiều thông tin từ cơ sở. Điều này thể hiện sự đồng hành của tờ báo với chính quyền địa phương; vừa cung cấp thông tin phục vụ công tác điều hành của lãnh đạo tỉnh” - CTV Lê Văn Chương nói.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn - Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho rằng, Báo Quảng Nam có nhiều sáng tạo trong công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu thông tin trong thời kỳ công nghệ phát triển mạnh.

“Với tư cách là bạn đọc, tôi rất tâm đắc chuyên mục văn hóa trên báo Quảng Nam. Nhiều bài báo không chỉ sắc sảo mà còn mạnh mẽ, bản lĩnh trước những vấn đề “nóng” được dư luận quan tâm. Tôi nghĩ báo cần tiếp tục tăng cường tác phẩm lĩnh vực văn hóa, thêm nhiều bài viết có tính phân tích, định hướng dư luận” - bà Thủy nói.

Từ bạn đọc thân thiết trở thành CTV tiêu biểu CTV Nguyễn Thị Thanh Thủy kể, ba mẹ chị năm nay đã ngoài 70 tuổi và là bạn đọc thân thiết của Báo Quảng Nam suốt nhiều năm qua. Gia đình chị thường xuyên trao đổi, bàn luận về những vấn đề Báo Quảng Nam nêu. Do đặc thù công việc (chị Thủy hiện công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn), thường xuyên tiếp xúc với cơ sở và người dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và chị đã viết bài phản ánh tiếng nói của người dân qua những tác phẩm đăng trên báo Quảng Nam.

CTV Nguyễn Thị Thanh Thủy (Điện Bàn) phát biểu ý kiến. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

... và kỳ vọng

Năm 2025 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của các ngành, địa phương, của tỉnh, của đất nước. Lãnh đạo nhiều sở ban ngành địa phương mong Báo Quảng Nam bám sát định hướng, địa bàn để tuyên truyền tốt các hoạt động, sự kiện; tuyên truyền tốt các chuyên trang, chuyên mục về các ngành, địa phương và thông tin toàn diện các lĩnh vực; đầu tư nhiều tác phẩm có chất lượng cao để tham gia các giải báo chí do các ngành, các cấp tổ chức.

Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam cho biết, Báo Quảng Nam luôn trăn trở, tìm cách làm mới mình để bắt kịp xu hướng báo chí, truyền thông hiện đại; liên tục nỗ lực thay đổi để cạnh tranh thông tin một cách lành mạnh và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin nhanh chóng, toàn diện, sâu rộng, trung thực, khách quan, đầy đủ... về Quảng Nam của bạn đọc.

Trước thực trạng thông tin trên mạng nhiều chiều như hiện nay, nhà báo Lê Văn Nhi mong muốn lãnh đạo các sở ban ngành, địa phương cần chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, qua đó góp phần định hướng dư luận xã hội.

“Sự ủng hộ, phối hợp của các đối tác và sự cộng tác tích cực của CTV đối với Báo Quảng Nam là hết sức cần thiết” - ông Nhi nói.