Giáo dục - Việc làm Hôm nay 3/7, Quảng Nam bắt đầu chấm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (QNO) - Sáng nay 3/7, Sở GD-ĐT Quảng Nam khai mạc Ban chấm thi tự luận và trắc nghiệm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Khai mạc ban chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: X.P

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT Thái Viết Tường, Chủ tịch Hội đồng thi tỉnh, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, Quảng Nam đã tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 thành công, an toàn, nghiêm túc theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Tất cả bài thi trên địa bàn tỉnh được chuyển về bảo quản tại địa điểm chấm thi của tỉnh để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chấm bài.

“Sở GD-ĐT điều động hơn 230 cán bộ, giáo viên có nhiều kinh nghiệm để chấm bài thi tự luận và trắc nghiệm. Trong thời gian chấm thi, công tác đảm bảo an ninh, an toàn được thực hiện theo quy định. Địa điểm chấm thi có lực lượng công an bảo vệ; đoàn kiểm tra của Bộ GD-ĐT và thanh tra Sở GD-ĐT giám sát” - ông Tường nói.

Thí sinh sẽ biết kết quả thi khi Sở GD-ĐT công bố vào 8 giờ ngày 17/7. Ảnh: X.P

Theo quy chế thi của Bộ GD-ĐT, sau khi chấm xong, Sở GD-ĐT công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17/7. Sau đó sẽ tiến hành xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 19/7. Sở GD-ĐT thu nhận đơn phúc khảo từ ngày 17/7 đến ngày 26/7.