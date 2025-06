Thể thao Hơn 200 tay vợt dự tranh Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam (QNO) - Sáng nay 14/6 tại Trung tâm TD-TT Sang Kỳ An (Tam Kỳ) khai mạc Giải bóng bàn các câu lạc bộ tỉnh Quảng Nam cúp Bưu điện Quảng Nam năm 2025. Giải do Sở VH-TT&DL phối hợp với Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Danh tặng cờ lưu niệm cho các đoàn. Ảnh: TƯỜNG VY

Tham gia giải đấu có hơn 200 vận động viên đến từ 28 câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn tỉnh, gồm: Công an tỉnh, Điện Bàn, Quế Sơn, Bảo hiểm xã hội, An Sơn, Cát Linh, Việt Tiến, Buổi sáng - Tam Kỳ, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Nam, Huynh Đệ, Tam Hiệp 1, Victorya 2, Tam Anh Nam, Đức Hương, Tam Kỳ, Trần Nghĩa Hiệp - Tam Giang, Thái Phiên, Xổ số Kiến thiết Quảng Nam, Preedom B, Ái Liên, Việt An, Tam Hiệp 2, Nhà sách Giáo dục Điện Bàn, Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THPT Nguyễn Huệ - Núi Thành…

Ngay sau lễ khai mạc, các tay vợt bước vào tranh tài sôi nổi. Ảnh: TƯỜNG VY

Nội dung thi đấu gồm đồng đội phân hạng chấp điểm (có 28 đội) và nội dung đơn hỗn hợp nam, nữ nhóm tuổi 13 đến 14 tuổi.

Theo ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, đây là một trong những hoạt động của sự kiện Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Quảng Nam năm 2025; tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; vận động đông đảo nhân dân thường xuyên tập luyện và thi đấu môn bóng bàn.

Nội dung thiếu nhi thu hút 29 tay vợt tham gia. Ảnh: TƯỜNG VY

Đồng thời, cũng là cơ hội để các vận động viên nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực thi đấu, giúp ngành TD-TT, Liên đoàn Bóng bàn tỉnh Quảng Nam đánh giá chất lượng hoạt động phong trào cũng như công tác huấn luyện, đào tạo của các câu lạc bộ bóng bàn trên địa bàn tỉnh.

Giải diễn ra trong hai ngày 14 và 15/6; buổi lễ tổng kết, bế mạc và trao thưởng chiều 15/6.