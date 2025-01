Thể thao Hơn 230 vận động viên tham giải chạy thiện nguyện Run to share Xuân Ất Tỵ (QNO) - Giải chạy thiện nguyện Run to share Xuân Ất Tỵ - 2025 thu hút hơn 230 vận động viên tham gia ở cự ly 5km và 10km.

Các vận động viên chuẩn bị xuất phát giải chạy Run to share Xuân Ất Tỵ. Ảnh: BTC

Đoàn thanh niên phường Hòa Thuận (Tam Kỳ) phối hợp với Câu lạc bộ Từ thiện Gifts Of Love Trần Cao Vân và Đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát cơ động (Công an Quảng Nam) tổ chức giải chạy thiện nguyện Run to share Xuân Ất Tỵ - 2025 vào hôm qua 26/1.

Trên đường chạy. Ảnh: BTC

Với chủ đề kết nối - vui khỏe - sẻ chia, Run to share không chỉ là giải chạy khám phá những cung đường ở phường Hòa Thuận, mà còn mang thông điệp yêu thương, lan tỏa giá trị nhân văn, cùng nhau góp phần hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên nữ cự ly 5km. Ảnh: BTC

Kết thúc giải, Ban tổ chức trao giải cho 20 vận động viên (top 5 của mỗi cự ly 5km nam, 5km nữ, 10km nam, 10km nữ).

Ban tổ chức trao quà cho các gia đình cho hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: BTC

Đồng thời trao tặng 30 suất quà, trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Hòa Thuận.