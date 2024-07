Quốc phòng - An ninh Hơn 50 cán bộ Công an tỉnh Sê Kông giao lưu chia sẻ kinh nghiệm công tác với Công an Điện Bàn (QNO) - Công an thị xã Điện Bàn vừa tổ chức buổi giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông (Lào). Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác, bồi dưỡng nghiệp vụ do Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức.

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông tham gia giao lưu, chia sẻ nghiệp vụ tại Điện Bàn. Ảnh: C.A

Đoàn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Sê Kông gồm 50 cán bộ, chiến sĩ do Thượng tá Phon Vị Chít Kịp Kê Sỏn, Phó Trưởng phòng chính trị Công an tỉnh Sê Kông làm trưởng đoàn.

Tại buổi gặp mặt, Đảng uỷ, lãnh đạo Công an thị xã đã trao đổi tóm tắt về các nội dung, biện pháp, giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an thị xã. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm, biện pháp công tác, nhất là những nội dung quy định của pháp luật Việt Nam trên các lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

Trong khuôn khổ chương trình, Công an thị xã Điện Bàn tổ chức cho đoàn tham quan làng gốm Thanh Hà và bãi tắm Hà My. Sự kiện nhằm giúp lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Điện Bàn gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với các đơn vị của Công an tỉnh Sê Kông.