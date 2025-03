Kinh tế Hơn 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu, đặc trưng tại Quế Sơn (QNO) – Sáng nay 25/3, Sở Công thương và UBND huyện Quế Sơn phối hợp tổ chức lễ khai mạc chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, các cơ sở sản xuất - kinh doanh sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng tỉnh Quảng Nam với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Quảng trường 26/3 (thị trấn Đông Phú, Quế Sơn).

Quang cảnh lễ khai mạc diễn ra sáng nay 25/3 tại huyện Quế Sơn. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hường Văn Minh – Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết, chương trình này là một trong các nội dung nằm trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ xúc tiến thương mại năm 2025 của tỉnh Quảng Nam. Đồng thời là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Quế Sơn (26/3/1975 - 26/3/2025).

Đại biểu cắt băng khai mạc. Ảnh: NGUYỄN SỰ

Chương trình xúc tiến thương mại tại huyện Quế Sơn lần này có quy mô hơn 60 gian hàng của hơn 80 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất - kinh doanh tại các địa phương Quế Sơn, Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà My, Bắc Trà My, Duy Xuyên, Núi Thành…

Số gian hàng vừa nêu trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm được chế biến từ các loại nông - lâm - thủy sản, thực phẩm, dược liệu; sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng của Quảng Nam.

Lãnh đạo Sở Công thương và huyện Quế Sơn tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Quý Thu ở thôn Phú Mỹ (xã Quế Xuân 2, Quế Sơn). Ảnh: NGUYỄN SỰ

“Chương trình này là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh giới thiệu sản phẩm, quảng bá hình ảnh, tiềm năng kinh tế - xã hội. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm, mở rộng quan hệ hợp tác, kết nối giao thương hàng hóa và tiến hành các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu…” – ông Hường Văn Minh nói.