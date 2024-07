Lao động - Việc làm ‏Hơn 7.400 vị trí tuyển dụng tại ngày hội việc làm TP.Đà Nẵng‏ ‏(QNO) - Ngày 12/7, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Thành đoàn và Hội Doanh nhân trẻ TP.Đà Nẵng tổ chức Ngày hội việc làm lần thứ 8 - năm 2024.‏

Ký kết phối hợp trong tư vấn hướng nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho sinh viên tại Ngày hội việc làm năm 2024. Ảnh: N.T.B

PGS-TS. Lê Văn Huy - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho biết, ngày hội việc làm có sự tham gia của gần 130 đơn vị, doanh nghiệp với 7.437 vị trí tuyển dụng.‏

‏Trong đó, 79 doanh nghiệp tham gia trực tiếp tại ngày hội với 3.017 vị trí tuyển dụng; 50 doanh nghiệp ủy thác tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm Đà Nẵng với 4.420 vị trí tuyển dụng dành cho sinh viên, bộ đội xuất ngũ, đoàn viên thanh niên và người lao động.‏

Ngày hội thu hút hàng nghìn sinh viên các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng tham gia. Ảnh: N.T.B

Tất cả đơn vị tham gia ngày hội đều là doanh nghiệp lớn, uy tín như: Ngân hàng MBBank, Sacombank, VPBank, Bảo hiểm Prudential, AIA, Cathay Life; doanh nghiệp du lịch như Bà Nà Hills, Four Points By Sheraton Danang, Silver Shores, Sel De Mer, Little Hoi An Group; tổ chức công nghệ như Mobifone, FPT Telecom, Lutech Software Technology Company Limited,...‏

‏Các vị trí tuyển dụng có yêu cầu trình độ đa dạng từ lao động phổ thông đến đại học và nhiều vị trí như giám đốc, trưởng phòng, trưởng nhóm kinh doanh, nhân viên phát triển sản phẩm, kế toán, lập trình viên, lễ tân, thực tập sinh.‏

Ngày hội việc làm mở rộng dành cho nhiều đối tượng. Ảnh: N.T.B

‏“Việc gia tăng mạnh số lượng đơn vị tổ chức, quy mô doanh nghiệp tham gia, tính đa dạng của các vị trí tuyển dụng... thể hiện uy tín và vai trò của chương trình này trong chiến lược an sinh xã hội, nâng cao thu nhập và kích thích phát triển kinh tế của TP.Đà Nẵng.

Đồng thời, giúp đông đảo người dân mở rộng nhận thức về nghề nghiệp, sự đa dạng khi lựa chọn công việc; nhiều đối tượng khác nhau có thể tham gia vào thị trường lao động một các công bằng, thuận lợi” - PGS-TS. Lê Văn Huy chia sẻ.‏