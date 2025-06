Bạn cần biết Hotel Royal Hoi An Gallery - điểm dừng chân đẳng cấp tại phố cổ Hội An (PR) - Với vẻ ngoài sang trọng nhưng không tách rời khỏi tinh thần di sản, khách sạn 5 sao Hotel Royal Hoi An Gallery mang đến cho du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống, giữa sự tiện nghi của thời đại và chất thi vị của một Hội An cổ xưa.

Một góc Hoàng gia giữa lòng phố cổ

Nằm yên bình bên dòng Thu Bồn lững lờ trôi, Hotel Royal Hoi An Gallery hiện lên như viên ngọc thanh lịch. Nhiều khách lưu trú ví von nơi đây như một "hoàng cung nhỏ", nơi có không gian nghỉ ngơi được chăm chút kỹ lưỡng và từng chi tiết trong kiến trúc đều kể một câu chuyện văn hóa riêng.

Cảm hứng thiết kế đến từ mối tình lịch sử giữa thương nhân Nhật Bản Sotaro và công chúa Ngọc Hoa - một trong những biểu tượng cho mối giao thoa văn hóa Việt - Nhật diễn ra ở chính mảnh đất Hội An vào thế kỷ XVII.

Cũng chính nhờ lấy cảm hứng từ câu chuyện này nên khách sạn Hotel Royal Hoi An Gallery được chia thành hai tòa nhà mang hai phong cách đặc trưng. Sotaro Wing đậm chất Nhật Bản pha trộn nét Đông Dương và Wakaku Wing như hiện thân của sự mềm mại, nữ tính, quyến rũ.

Ngay khi bước vào sảnh, du khách đã cảm nhận được không khí thanh lịch, yên bình, nhưng cũng đầy trang trọng như đang dạo bước trong một câu chuyện cổ tích xứ Đông Dương.

Không gian nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao

Khách sạn Hội An 5 sao này sở hữu 187 phòng nghỉ và suite, được thiết kế với sự chăm chút trong từng đường nét. Từ các hạng phòng tiêu chuẩn như Deluxe, Grand Deluxe, đến những phòng cao cấp như Deluxe Suite hay 2 Bed Rooms Suite tất cả đều được trang bị nội thất cao cấp, tiện nghi hiện đại và cửa sổ hoặc ban công hướng ra sông hay thành phố.

Lưu trú ở các hạng phòng này, du khách yêu thích khi được đón ánh nắng sớm mai từ ban công riêng, ngắm nhìn dòng người thong dong dưới phố hay đơn giản là tận hưởng làn gió mát từ dòng Thu Bồn dịu dàng.

Những tiện ích khiến kỳ nghỉ trở nên trọn vẹn

Không chỉ là nơi nghỉ dưỡng, Hotel Royal Hoi An Gallery còn là hành trình của những trải nghiệm khó quên. Với dịch vụ đưa đón sang trọng, bãi biển riêng biệt, và những hoạt động đậm chất Hội An, mọi chi tiết được chăm chút để du khách sống chậm và thấm đẫm tinh hoa văn hóa địa phương.

Du khách có thể dành một buổi sáng thử làm lồng đèn, buổi chiều tham gia lớp vẽ mặt nạ nghệ thuật, hay tự tay pha chế một ly cà phê theo phong cách truyền thống Việt Nam. Những hoạt động tưởng như nhỏ ấy lại giúp du khách hiểu hơn về hồn cốt Hội An - nơi văn hóa không chỉ tồn tại trong các di tích, mà còn trong từng hành động đời thường.

Và nếu bạn cần một chút tĩnh lặng, hãy ghé Woosah Spa - nơi hội tụ các liệu pháp trị liệu cao cấp giúp tái tạo năng lượng và phục hồi tinh thần. Bên cạnh đó, hồ bơi ngoài trời rộng rãi cùng phòng tập thể dục hiện đại là không gian lý tưởng để bạn thư giãn và giữ gìn sức khỏe mỗi ngày.

Ẩm thực - nét chấm phá tinh tế ở Hotel Royal Hoi An Gallery

Ẩm thực tại Hotel Royal Hoi An Gallery cũng là điểm nhấn đầy thú vị. Mỗi nhà hàng, mỗi quầy bar ở đây như một phần mở rộng của văn hóa, từ món ăn đến cách bài trí không gian.

Nếu như Faifo Café là lựa chọn hoàn hảo cho bữa sáng với thực đơn buffet phong phú, kết hợp hài hòa giữa món Âu và món Việt. Nhà hàng Wakaku lại là một không gian ẩm thực Nhật Bản đúng điệu, nơi từng món ăn là sự kết tinh của sự tỉ mỉ và nguyên liệu tươi ngon.

Nếu bạn yêu thích khung cảnh hoàng hôn buông dần trên mái ngói phố cổ, hãy đến The Deck Bar - quầy bar tầng thượng cao nhất Hội An. Nhấm nháp ly cocktail trong ánh chiều tà, ngắm nhìn dòng Thu Bồn lấp lánh dưới ánh nắng, đó là một khoảnh khắc khiến người ta dễ dàng nhớ mãi.

Ngoài ra, The Attic Bar và River Bar với không gian ấm cúng và phong cách Đông Dương cổ điển cũng là nơi lý tưởng để thưởng thức ẩm thực và đồ uống trong một khung cảnh thư thái.

Hotel Royal Hoi An Gallery - điểm khởi đầu hoàn hảo để khám phá Hội An

Tọa lạc tại số 39 đường Đào Duy Từ, chỉ cách trung tâm phố cổ vài phút đi bộ, Hotel Royal Hoi An Gallery là điểm khởi đầu hoàn hảo để khám phá Hội An. Du khách có thể dễ dàng đến các điểm nổi tiếng như Chùa Cầu, chợ Hội An, hay dành buổi sáng sớm đạp xe ra biển An Bàng đón bình minh.

Khách sạn cung cấp dịch vụ cho thuê xe đạp miễn phí, một trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích. Dạo quanh những con hẻm nhỏ, ghé quán bánh mì, mua chiếc đèn lồng nhỏ làm quà... tất cả tạo nên một Hội An rất đời thường, nhưng cũng đầy thi vị.

Hotel Royal Hoi An Gallery không đơn thuần là một nơi lưu trú, mà còn là nơi bắt đầu của những kỉ niệm đáng nhớ, từ tuần trăng mật lãng mạn, chuyến du lịch gia đình, đến những buổi chiều một mình lặng lẽ giữa lòng phố cổ.

Sự kết hợp giữa dịch vụ chuyên nghiệp, không gian kiến trúc độc đáo và những trải nghiệm đậm chất Hội An đã khiến khách sạn này trở thành một phần trong hành trình khám phá di sản miền Trung.

Nếu bạn đang tìm kiếm một khách sạn 5 sao Hội An để nghỉ dưỡng mang đậm chất văn hóa nhưng vẫn đủ tiện nghi, hiện đại, Hotel Royal Hoi An Gallery chính là lựa chọn lý tưởng để chuyến đi của bạn trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.