Xã hội HTX nhàu Best One trao quà tết cho người già, trẻ em phường An Phú (QNO) - Chiều 16/1, hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" năm 2025 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN phường An Phú (TP.Tam Kỳ) phối hợp với Hợp tác xã (HTX) nhàu Best One tổ chức trao 30 suất quà tết cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

HTX nhàu Best One thực hiện chuỗi hoạt động thiện nguyện năm 2025 nhân kỷ niệm 5 năm thành lập. Ảnh: PHAN VINH

Theo đó, mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng, trong đó, 500 nghìn tiền mặt và các nhu yếu phẩm trao cho 20 cụ già neo đơn, 10 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đây là nguồn kinh phí được trích từ quỹ an sinh xã hội của HTX nhàu Best One. Định kỳ hằng quý, đơn vị này cũng đến tận nhà để thăm hỏi, động viên và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn và 2 trường hợp trẻ mồ côi được đơn vị nhận đỡ đầu nuôi dưỡng.

HTX nhàu Best One đang nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi ở phường An Phú. Ảnh: PHAN VINH

Những năm qua, HTX nhàu Best One không ngừng tăng năng suất sản xuất với hơn 20.000 đơn vị sản phẩm cung ứng ra thị trường mỗi tháng. Đặc biệt, HTX đã 4 lần xuất khẩu chính ngạch sản phẩm trà nhàu qua thị trường Mỹ và xuất khẩu tại chỗ cho du khách Hàn Quốc khi liên kết với các công ty lữ hành.

[VIDEO] - Chị Bùi Thị Tuyết Nhung - Giám đốc HTX nhàu Best One chia sẻ về lý do tổ chức hoạt động thiện nguyện năm 2025: