Hương An chuyển mình mạnh mẽ

Ngày 10/1/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ban hành Nghị quyết số 863 về việc thành lập thị trấn Hương An thuộc huyện Quế Sơn. Qua 5 năm xây dựng và phát triển, diện mạo thị trấn ngày càng khang trang, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể.

Chú trọng đầu tư hạ tầng

Theo Nghị quyết số 863 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị trấn Hương An được thành lập trên cơ sở toàn bộ 11,17km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.267 người của xã Hương An.

Thời điểm đầu năm 2020, cơ sở hạ tầng của thị trấn chưa được đầu tư xây dựng đồng bộ, một số tiêu chí về đô thị loại V chỉ mới đạt ngưỡng tối thiểu theo quy định.

Ông Nguyễn Cảnh Năm - Chủ tịch UBND thị trấn Hương An cho biết, trong 5 năm qua, chính quyền địa phương nỗ lực huy động và linh hoạt lồng ghép nhiều kênh vốn để xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu nhằm tạo sắc mới cho đô thị trẻ và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo thống kê, từ năm 2020 - 2024, bình quân hằng năm Hương An đầu tư khoảng 10 tỷ đồng cho công tác này. Với nguồn kinh phí đó, thị trấn đã xây mới, mở rộng, nâng cấp 5 tuyến đường nội thị với chiều dài 6km. Hiện nay, trên địa bàn có 25 tuyến đường đã được đặt tên theo nghị quyết của HĐND tỉnh.

Đối với lĩnh vực giáo dục, chính quyền thị trấn đầu tư xây mới Trường Mẫu giáo Hương An phân hiệu tổ dân phố Đồng Tràm. Đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất của Trường Tiểu học Hương An. Đến nay cả hai trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Đến nay, thị trấn Hương An đã đầu tư lắp đặt 4 tuyến đường điện chiếu sáng công cộng với chiều dài 5km. Nâng cấp nhà sinh hoạt văn hóa của tổ dân phố Đồng Tràm, Hương Yên; lắp đặt dụng cụ tập luyện thể dục - thể thao tại 4 nhà sinh hoạt văn hóa của các tổ dân phố Yên Lư, Đồng Tràm, Hương Yên, Hương Lộc.

Đầu tư nâng cấp các dãy nhà chợ Hương An nhằm phục vụ tốt nhu cầu kinh doanh, buôn bán của 130 hộ tiểu thương. Chính quyền thị trấn cũng đã chi 800 triệu đồng xây dựng 4 trạm trung chuyển rác thải trên địa bàn nhằm đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường đô thị…

Phát triển mạnh kinh tế

Mỗi vụ, nông dân thị trấn Hương An canh tác 214ha đất lúa. Từ năm 2020 đến nay, chính quyền thị trấn đã đầu tư 2 tỷ đồng kiên cố hóa hệ thống kênh mương đảm bảo cung ứng nước tưới cho sản xuất.

Những năm qua Hương An cũng thường xuyên tổ chức tập huấn chuyển giao các gói kỹ thuật sản xuất tiên tiến, đặc biệt là hỗ trợ nhà nông đưa nhiều loại giống mới có chất lượng tốt vào gieo sạ đại trà nhằm tăng năng suất lúa. Năm 2024, năng suất lúa bình quân của thị trấn đạt khoảng 62 tạ/ha, tăng 2-3 tạ/ha so với năm 2020 trở về trước.

Đáng ghi nhận, mấy năm gần đây nông dân trên địa bàn thị trấn liên kết với các công ty tổ chức sản xuất mỗi vụ 15ha nếp thương phẩm chất lượng cao theo phương thức hàng hóa tập trung, doanh nghiệp bao tiêu đầu ra sản phẩm. Mô hình liên kết sản xuất này giúp thu nhập của nhà nông tăng thêm khoảng 30% so với gieo sạ lúa thường.

Hiện nay, thị trấn Hương An có 52ha đất màu, tập trung chủ yếu ở 3 tổ dân phố Yên Lư, Hương Yên, Đồng Tràm. Những năm qua, ngoài tích cực vận động nông dân cải tạo ruộng đất, ngành nông nghiệp huyện Quế Sơn cùng chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi và chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng nhằm hình thành các mô hình luân canh, xen canh, gối vụ một số loại cây trồng cạn. Bình quân hằng năm, mỗi héc ta đất màu cho giá trị 150-180 triệu đồng, riêng cây môn hương cho mức thu nhập 280-320 triệu đồng.

Ông Nguyễn Cảnh Năm cho hay, trong điều kiện đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng 5 năm qua lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Hương An có bước chuyển biến mạnh mẽ. Hiện nay, tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn và Cụm công nghiệp Hương An có 14 công ty lớn đang hoạt động khá hiệu quả.

Trên địa bàn còn có ít nhất 60 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với đa dạng ngành hàng. “Số doanh nghiệp và cơ sở sản xuất nêu trên giải quyết việc làm thường xuyên cho khoảng 4.500 - 5.000 lao động, trong đó 70% là lao động ở địa phương. Thu nhập bình quân hằng tháng của mỗi lao động 7-12 triệu đồng” - ông Năm nói.

Theo thống kê, năm 2024 tổng giá trị sản xuất của thị trấn Hương An đạt gần 1.730 tỷ đồng, tăng 16,5% so với năm 2023. Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 154,5 tỷ đồng, tăng 4,4%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng 1.144,1 tỷ đồng, tăng 17,5%; thương mại - dịch vụ 431,3 tỷ đồng, tăng 14,5%. Đáng chú ý, tổng thu ngân sách nhà nước của thị trấn tính đến tháng 11/2024 hơn 12,6 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm.

Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của Hương An đạt 57 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với năm 2020. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của thị trấn chiếm 1%, giảm 0,6% so với cách đây 5 năm.