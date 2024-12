Bạn cần biết Hướng dẫn mẹ cách bổ sung sắt cho trẻ sinh non an toàn và hiệu quả (PR) - Trẻ sinh non có nguy cơ thiếu sắt lên tới 85%, gây nhiều rối loạn trong quá trình phát triển nên cần được bổ sung sắt từ tháng đầu sau sinh. Dưới đây là những hướng dẫn cụ thể về bổ sung sắt cho trẻ sinh non và chế độ dinh dưỡng giúp con khỏe mạnh, phát triển tốt.

Vì sao cần bổ sung sắt cho trẻ sinh non?

Thiếu sắt ở trẻ sinh non (sinh trước tuần 37) thường do 2 nguyên nhân chính:

Cơ thể thiếu hụt sắt dự trữ: Quá trình dự trữ sắt của thai nhi chủ yếu diễn ra trong 3 tháng cuối cùng. Với các bé sinh trước tuần 37, quá trình này bị gián đoạn khiến con không dự trữ đủ lượng sắt để dùng sau khi chào đời, dẫn tới tình trạng thiếu sắt.

Nhu cầu sắt sau sinh lớn: Trẻ sinh non có nhu cầu sắt rất cao để đáp ứng tốc độ tăng trưởng nhanh chóng nhằm bắt kịp trẻ đủ tháng. Vì thế, sắt dự trữ của bé chỉ đủ đáp ứng trong 2 – 3 tháng đầu tiên.

Thiếu sắt ở trẻ sinh non sẽ gây ra rất nhiều ảnh hưởng tới sức khoẻ và rối loạn chức năng các cơ quan trong cơ thể như:

- Kém tăng trưởng thể chất.

- Tăng các phản xạ bất thường của hệ thần kinh.

- Rối loạn chức năng tuyến giáp, rối loạn tiêu hoá và khả năng điều nhiệt.

- Suy giảm khả năng miễn dịch.

Những ảnh hưởng do thiếu sắt sẽ xảy ra ngay trong 6 tháng đầu tiên sau sinh. Vì thế, mẹ cần có biện pháp bổ sung sắt cho trẻ sinh non từ sớm.

Hướng dẫn bổ sung sắt cho trẻ sinh non

Sau đây là hướng dẫn bổ sung sắt cho trẻ sinh non từ Uỷ ban Dinh dưỡng thuộc Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ.

Bổ sung sắt cho bé sinh non bú mẹ hoàn toàn

Trẻ sinh non sẽ nhận được 0.35mg sắt trong mỗi lít sữa mẹ với tỷ lệ hấp thu 50 – 70%. Ngoài ra, con cần được bổ sung sắt trực tiếp với liều và thời gian như sau:

Liều lượng

Bé sinh non sử dụng sữa mẹ cần được bổ sung thêm 2mg sắt/kg/ngày. Ví dụ, cân nặng của bé tại thời điểm bổ sung là 2.5kg thì con cần uống 5mg sắt/ngày.

Thời gian

Thời gian bổ sung sắt cho trẻ sinh non bắt đầu từ tháng thứ nhất đến hết tháng thứ 12.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Tiêu hoá và Dinh dưỡng Nhi khoa châu Âu, thời gian bổ sung sắt cho bé sinh non có thể kéo dài tới tháng thứ 15.

Lưu ý

- Mẹ chú ý liều bổ sung sắt tối đa cho bé sinh thiếu tháng không vượt quá 15mg/ngày.

Bổ sung sắt cho trẻ sinh non uống sữa công thức

Trong trường hợp bé không được bú sữa mẹ, mẹ có thể lựa chọn các loại sữa công thức giàu sắt cho bé. Liều bổ sung sắt cho trẻ sơ sinh uống sữa công thức giàu sắt có sự khác biệt so với bé bú mẹ hoàn toàn như sau:

Liều lượng

Trẻ sinh non sử dụng sữa công thức cần bổ sung thêm sắt với liều 1mg/kg/ngày. Ví dụ: Tại thời điểm uống sắt, bé nặng 3kg sẽ uống 3mg sắt/ngày.

Thời gian

Thời gian bổ sung sắt bắt đầu từ tháng thứ nhất tới tháng thứ 12 (theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ) hoặc tháng thứ 15 (theo Hiệp hội Tiêu hoá và Dinh dưỡng Nhi khoa châu Âu).

Lưu ý

- Không cho bé uống quá 15mg sắt/ngày.

- Không bổ sung sắt đường uống khi bé đang truyền hồng cầu.

Ferrolip Baby – Bổ sung sắt hữu cơ thế hệ mới cho bé

Trẻ sơ sinh là đối tượng có hệ tiêu hoá, hệ miễn dịch còn non yếu và dễ bị quá tải sắt. Chính vì thế, các sản phẩm bổ sung sắt cho trẻ sinh non cần đạt được các tiêu chí: dễ hấp thu, an toàn mà vẫn giữ được hiệu quả cao.

Đáp ứng được các tiêu chí trên, sắt Ferrolip Baby hiện là lựa chọn hàng đầu khi bổ sung sắt cho trẻ sinh non.

Ferrolip Baby có thành phần từ sắt amin. Đây là loại sắt được công nhận an toàn khi dùng cho trẻ sơ sinh bởi Cơ quan An toàn Thực phẩm châu Âu. Sắt amin hấp thu nhanh nên không gây ra các tác dụng không mong muốn về tiêu hoá như táo bón, tiêu chảy,

Đặc biệt, sắt amin còn có khả năng điều chỉnh hấp thu theo nhu cầu của cơ thể. Tác dụng này làm giảm nguy cơ quá tải sắt ở trẻ sinh non.

Sinh khả dụng của sắt amin lên tới 90.9% nên Ferrolip Baby đạt hiệu quả cao khi dùng cho trẻ. Đồng thời, sắt amin còn giúp tăng lượng sắt dự trữ trong cơ thể.

