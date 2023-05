Với tôi, được ăn món canh chua cá lăng non mẹ nấu, hạnh phúc cứ thế dâng đầy...

Dung dị món canh chua cá lăng non mẹ nấu.

Vừa về thăm nhà sau một năm đi làm xa, mẹ bảo: “Nằm võng nghỉ ngơi đi, lát mẹ làm món canh chua cá lăng non cho con ăn”. Ôi, cái món mà ngay từ lúc nhỏ tôi đã thích. Mẹ thiệt là tâm lý. Nhưng phải nói đến may mắn, tôi về đúng ngay mùa cá lăng.

Cá lăng theo những dòng sông đục ngầu phù sa bơi vào các kênh, rạch, mương (ghềnh, thác) đẻ trứng và sinh trưởng. Cá lăng trưởng thành to, đắt tiền, thường được các nhà hàng lùng thu mua nên rất hiếm. Trong khi cá lăng non thì được bán nhan nhản ngoài chợ quê. Đó là những chú cá có kích cỡ bằng hai, ba ngón tay. Dù không ngon bằng cá to nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Nhất là nấu canh chua.

Canh chua cá lăng non mẹ nấu không cầu kỳ và nhiều nguyên liệu nhưng chất lượng thì tuyệt vời. Đơn giản thôi, chỉ là rau muống tím, ngò gai, rau om, quế, ớt và gia vị. Tất cả đều được mẹ trồng sau nhà nên không phải lo ngại về vấn đề sức khỏe. Sở dĩ mẹ chọn rau muống tím vì nó có độ dai, giòn hơn những loại rau muống khác và khi hoàn thành thì nước canh chua có màu tím rất hấp dẫn.

Tất cả mẹ đã chuẩn bị từ trước nên việc nấu nướng chẳng có gì khó khăn. Mẹ bắc nồi nước lên bếp. Đến khi nước sôi, mẹ cho cá lăng non vào nồi. Khi cá chín tới, mẹ vớt cá (cá non rất mau chín) để rau muống vào “thế chỗ”.

Thời gian chờ đợi rau muống chín, mẹ lấy rau nêm gồm ngò, quế, om, xắt nhuyễn cho vào tô cùng với đường, bột nêm, nước mắm, muối, mỗi thứ một ít. Trộn hỗn hợp ấy lên cho đều.

Đồng thời mẹ dùng rây lược cơm mẻ lấy nước trực tiếp trong nồi. (Mẻ hay cơm mẻ là loại gia vị có vị chua gắt và thơm đặc trưng, thường làm từ cơm nguội hoặc bún được ủ lên men). Khi rau chín, cho tô hỗn hợp vào nồi cùng với cá lăng rồi tắt bếp.

Múc canh ra tô ăn kèm với cơm nóng thì ngon không gì bằng. Nước canh có vị chua nồng của cơm mẻ, kết hợp với vị thịt béo ngọt của cá lăng và sự dai giòn của rau muống khiến cho nồi canh thêm phần hấp dẫn.

Gắp một miếng thịt cá lăng chấm với nước nắm ớt trong, béo ngon không thể tả. Cả nhà quây quần bên mâm cơm bình dị nhưng thật ấm áp. Hình ảnh dung dị của làng quê qua bức tranh ẩm thực ấy, khiến cho tôi bồi hồi không nỡ xa quê.