Mát lành canh me nấu cá bánh lái

Mấy hôm nay trời nóng, cả nhà chỉ thèm mấy món thanh mát. Được má chỉ cho cây me bên hè nhảy lá non um tùm, lại có thêm vài trái me già, vậy là nhanh tay xách rổ ra “thu hoạch”, không quên hái trái ớt đã ngả màu đỏ và quả cà chua vườn nhà. Cũng may, trong tủ lạnh còn vài ba con cá bánh lái.

Nguyên liệu nấu món canh me cá bánh lái.

Cá bánh lái có phần thân dẹp nhưng ít xương, thịt nhiều. Theo kinh nghiệm của ngư dân, cá bánh lái tính hiền, có thể phù hợp với mọi thể trạng. Ở miệt biển Quảng Nam, cá bánh lái xuất hiện nhiều vào ngày hè. Mấy hôm nay thực hiện chủ trương tránh tụ tập đông người, hạn chế ra đường khi không có việc cần thiết trong lúc dịch Covid-19, nên dù nhà gần cảng cá má tranh thủ đi chợ một lần mua cá bánh lái để tủ lạnh ăn dần.

Cá bánh lái có thể chế biến theo nhiều kiểu, món nào cũng ngon. Đơn giản và hấp dẫn phải kể đến món chiên, cá vừa chín tới dậy mùi thơm lựng. Phổ biến nhất là kho thơm cay ngọt khá bắt cơm cả vào ngày tiết trời nóng hay gió nồm mát rượi.

Đặc biệt, thời điểm cá bánh lái vào mùa, con nào con nấy căng tròn cũng là lúc cây me vườn nhà ra quả, mọc lá xanh mơn mởn. Với nhiều gia đình, lá và trái me tưởng chừng chẳng bao giờ có cơ hội hiện diện trong mâm cơm, nhưng dưới bàn tay người miệt biển bỗng chốc góp phần mang đến hương vị riêng cho món canh dân dã.

Lá me nấu canh cá bánh lái có vị ngọt thanh, mát, bổ dưỡng. Ngoài ngon miệng, canh này khá tốt cho sức khỏe khi lá me và cá bánh lái đều giàu các chất chống oxy hóa, tăng cường hệ miễn dịch…

Chỉ cần chọn những ngọn lá me còn non, rửa sạch và tút lấy lá, bỏ cộng. Nếu có được những trái me vừa độ già càng tốt. Cá làm sạch, bỏ ruột, để ráo và ướp một chút gia vị, tiêu, nước mắm. Nước nấu canh đã sôi thì cho trái me bẻ đôi và cá ướp thấm thía vào. Khi cá chín thêm lá me, nêm lại cho vừa miệng, rắc tiêu đã xay nhuyễn rồi nhanh tay tắt bếp.

Canh me nấu cá bánh lái có vị khá độc đáo. Hương cá hòa quyện với vị chua của lá, trái me thơm nhẹ nhàng, thịt cá chín chuyển sang màu trắng... Có thể gắp cá để riêng ra đĩa dầm nước mắm cá cơm nguyên chất với trái ớt. Nếu bạn đã từng thưởng thức món canh cá bánh lái nấu me xứ Quảng sẽ rất ngạc nhiên vì món canh quá mộc mạc nhưng rất đậm đà.