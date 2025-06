Xã hội Huy động hơn 9,8 tỷ đồng triển khai công tác nhân đạo - từ thiện (QNO) - Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam vừa hội nghị sơ kết hoạt động từ thiện 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025. Theo đó, 6 tháng đầu năm 2025, Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam huy động nguồn lực xã hội hóa hơn 9,8 tỷ đồng phục vụ công tác từ thiện - nhân đạo.

Vào đầu năm 2025, các cấp Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam đã tích cực vận động kinh phí, hàng hóa, nhu yếu phẩm để giúp đỡ cho người nghèo; đẩy mạnh công tác kêu gọi, vận động viện trợ, cứu trợ, ký kết thỏa thuận các chương trình, dự án mới nhằm cải thiện dân sinh. Trong 6 tháng đầu năm 2025, các cấp hội đã huy động nguồn lực hỗ trợ đạt hơn 9,8 tỷ đồng phục vụ công tác từ thiện - nhân đạo. Trong đó, tỉnh hội vận động hơn 8,3 tỷ đồng; các huyện và cơ sở đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam cùng Công ty CCI Việt Nam trao quà cho người nghèo xã Trà Giác. Ảnh: TRIÊU NHAN

Trong 6 tháng qua, Thường trực Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam đã tích cực kêu gọi các tổ chức tài trợ các chương trình, dự án, phi dự án mới, được các tổ chức cam kết tài trợ với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng và 37,024.65 USD. Cụ thể như, Tổ chức Orphan Voice cam kết tài trợ 473 áo ấm cho học sinh xã A Vương (xã Dang, Tây Giang) trị giá 51 triệu đồng; Tổ chức Trả lại tuổi thơ tài trợ 1 container xe lăn 520 chiếc cho người khuyết tật trị giá 37,024.65 USD cùng nhiều hỗ trợ khác. Tổ chức Trẻ em Việt Nam cam kết tài trợ kinh phí thực hiện chương trình sữa học đường, học bổng cho học sinh, sinh viên trị giá hơn 1,7 tỷ đồng…

Với chương trình “Nồi cháo tình thương", 6 tháng đầu năm 2025, Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam cũng đã tiếp nhận 2 container gạo cháo dinh dưỡng do tổ chức Trẻ em Việt Nam tài trợ để cấp phát cho các trường học tại các huyện: Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, Nam Trà My, Bắc Trà My, Quế Sơn và Tiên Phước, với tổng trị giá hơn 4,1 tỷ đồng. Hội cũng phối hợp với Ni sư Thích Nữ Chúng Liên duy trì chương trình nấu cháo phục vụ cho bệnh nhân nghèo về điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.Tam Kỳ. 6 tháng qua, đã cấp 180 nghìn bát cháo trị giá 900 triệu đồng...

Hội Từ thiện tỉnh Quảng Nam vận động nguồn lực trao hệ thống nước lọc tinh khiết sắp bàn giao cho các trường học. Ảnh: TRIÊU NHAN

Tỉnh hội cũng phối hợp với các bệnh viện tổ chức chương trình khám bệnh cho người nghèo, cấp thuốc, tặng quà cho bệnh nhân nghèo. Hội đã phối hơp với nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước triển khai nhiều chương trình cấp học bổng, trao xe đạp, trao quà, thiết bị trường học cho học sinh và các trường học trên địa bàn tỉnh… với tổng kinh phí hàng tỷ đồng. Các cấp hội cũng vận động gần 950 triệu đồng trao tặng xe lăn cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Hội cũng vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, các nhóm thiện nguyện thăm và tặng quà cho các hộ gia đình, nghèo trong dịp tết, các cháu học sinh trường học miền núi, các nạn nhân chất độc da cam, trẻ em mồ côi, khuyết tật, người già neo đơn khó khăn… với 780 suất quà trị giá hơn 670 triệu đồng. Nhân dịp tết Bunpimay của Lào, Hội đã vận động các mạnh thường quân, nhà hảo tâm cả nước hỗ trợ kinh phí sắm vật dụng và quà trao tặng cho các cháu học sinh và bà con giáp ranh với Quảng Nam tại huyện Đắk Chưng, tỉnh Sê Kông… với tổng giá trị 677 triệu đồng...